Україна знову здійснюватиме спецрейси: з яких міст евакуюють українців
У Міністерстві інфраструктури оприлюднили перелік міст, з яких збираються евакуювати українців. З цією метою у відомстві анонсували відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу.
Як пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій, українці, які перебувають зараз закордоном і хочуть повернутися додому, повинні отримати таку змогу. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба Мінінфраструктури.
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Маю добрі новини для українців, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов'язкової обсервації протягом після повернення,
– підкреслив Криклій
Очільник Мінінфраструктури додав:
- обсервація має тривати щонайменше 14 днів;
- слід її проходити у спеціалізованих закладах або вдома;
- водночас варто дотримуватися режиму самоізоляції;
- контроль за останнім здійснюватимуть за допомогою додатку "Дій вдома" на платформі "Дія".
З яким міст планують виконати спецрейси: перелік
- Маямі (США),
- Гельсінкі (Фінляндія),
- Неаполь (Італія),
- Стокгольм (Швеція),
- Єреван (Вірменія),
- Париж (Франція),
- Ніцца (Франція),
- Софія (Болгарія),
- Ларнака (Кіпр),
- Тель-Авів (Ізраїль),
- Амстердам (Нідерланди),
- Дюссельдорф (Німеччина),
- Цюрих (Швейцарія),
- Лісабон (Португалія),
- Женева (Швейцарія),
- Дубай ОАЕ),
- Франкфурт (Німеччина),
- Прага (Чехія),
- Мілан (Італія),
- Торонто (Канадаа),
- Осло (Норвегія),
- Аліканте (Іспанія),
- Ер-Ріяд (Саудівська Аравія),
- Бангкок (Таїланд),
- Пхукет (Таїланд),
- Балі (Індонезія).
Інформація про вищезазначені рейси має з’явитися на сайтах таких авіакомпаній:
– МАУ,
– SkyUp Airlines,
– Windrose Airlines,
– Azur Air Ukraine.
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З яких міст відбуватимуться спецрейси задля повернення українців з-за кордону / Інфографіка Мінінфраструктури
Згідно з даними МЗС, станом на 25 квітня майже 17 тисяч громадян України звернулися до українських консульств і посольств по допомогу через ситуацію з коронавірусом. Лікуються ж за кордоном від COVID-19 163 українці в 16 країнах світу.
Зауважимо! У межах боротьби з поширенням коронавірусу Україна повністю закрила свої кордони. Щоправда, ще до 29 березня Київ виконував спецрейси задля евакуації своїх громадян. Загалом устигли повернутися майже 145 тисяч людей. Детальніше про те, з яких країн відбувалася евакуація, – читайте за цим посиланням. Надалі українці могли повернутися лише власними силами через автомобільні пункти.
Автомобільні пункти пропуску на кордоні, через які можуть повернутися українці додому / Інфографіка 24 каналу