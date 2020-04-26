19:56
26 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЧОРНОБИЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЧОРНОБИЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Україна знову здійснюватиме спецрейси: з яких міст евакуюють українців

      -
      В уряді оприлюднили список міст світу, з яких евакуюють українців
      В уряді оприлюднили список міст світу, з яких евакуюють українців / 24 канал

      У Міністерстві інфраструктури оприлюднили перелік міст, з яких збираються евакуювати українців. З цією метою у відомстві анонсували відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу.

      Як пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій, українці, які перебувають зараз закордоном і хочуть повернутися додому, повинні отримати таку змогу. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба Мінінфраструктури.

      Зверніть увагу Коли відновляться авіаперевезення в Україні: прогноз Криклія

      Маю добрі новини для українців, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов'язкової обсервації протягом після повернення,
      – підкреслив Криклій

      Очільник Мінінфраструктури додав:

      • обсервація має тривати щонайменше 14 днів;
      • слід її проходити у спеціалізованих закладах або вдома;
      • водночас варто дотримуватися режиму самоізоляції;
      • контроль за останнім здійснюватимуть за допомогою додатку "Дій вдома" на платформі "Дія".

      З яким міст планують виконати спецрейси: перелік

      • Маямі (США),
      • Гельсінкі (Фінляндія),
      • Неаполь (Італія),
      • Стокгольм (Швеція),
      • Єреван (Вірменія),
      • Париж (Франція),
      • Ніцца (Франція),
      • Софія (Болгарія),
      • Ларнака (Кіпр),
      • Тель-Авів (Ізраїль),
      • Амстердам (Нідерланди),
      • Дюссельдорф (Німеччина),
      • Цюрих (Швейцарія),
      • Лісабон (Португалія),
      • Женева (Швейцарія),
      • Дубай ОАЕ),
      • Франкфурт (Німеччина),
      • Прага (Чехія),
      • Мілан (Італія),
      • Торонто (Канадаа),
      • Осло (Норвегія),
      • Аліканте (Іспанія),
      • Ер-Ріяд (Саудівська Аравія),
      • Бангкок (Таїланд),
      • Пхукет (Таїланд),
      • Балі (Індонезія).

      Інформація про вищезазначені рейси має з’явитися на сайтах таких авіакомпаній:

      – МАУ,

      – SkyUp Airlines,

      – Windrose Airlines,

      – Azur Air Ukraine.

      До речі До 200 українців полетіли чартером у Фінляндію збирати полуницю

      Коронавірус, Україна, повернення, спецрейси, країни світу, Міністерство інфраструктури
      З яких міст відбуватимуться спецрейси задля повернення українців з-за кордону / Інфографіка Мінінфраструктури 

      Згідно з даними МЗС, станом на 25 квітня майже 17 тисяч громадян України звернулися до українських консульств і посольств по допомогу через ситуацію з коронавірусом. Лікуються ж за кордоном від COVID-19 163 українці в 16 країнах світу.

      Зауважимо! У межах боротьби з поширенням коронавірусу Україна повністю закрила свої кордони. Щоправда, ще до 29 березня Київ виконував спецрейси задля евакуації своїх громадян. Загалом устигли повернутися майже 145 тисяч людей. Детальніше про те, з яких країн відбувалася евакуація, – читайте за цим посиланням. Надалі українці могли повернутися лише власними силами через автомобільні пункти. 

      Пункти пропуску, карта
      Автомобільні пункти пропуску на кордоні, через які можуть повернутися українці додому / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Евакуація українців Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні авіація Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Як зміняться подорожі після пандемії та протести підприємців через карантин – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Як зміняться подорожі після пандемії та протести підприємців через карантин – відео тижня
      Марія Лелека
      Які країни успішніше перемагають коронавірус?
      сьогодні , 19:00 Які країни успішніше перемагають коронавірус?
      Павло Ковтонюк