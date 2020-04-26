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      Украина снова будет осуществлять спецрейсы: из каких городов эвакуируют украинцев

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      В уряді оприлюднили список міст світу, з яких евакуюють українців
      В уряді оприлюднили список міст світу, з яких евакуюють українців / 24 канал

      В Министерстве инфраструктуры обнародовали список городов, из которых собираются эвакуировать украинцев. С этой целью в ведомстве анонсировали восстановление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира.

      Як пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій, українці, які перебувають зараз закордоном і хочуть повернутися додому, повинні отримати таку змогу. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба Мінінфраструктури.

      Зверніть увагу Коли відновляться авіаперевезення в Україні: прогноз Криклія

      Маю добрі новини для українців, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов'язкової обсервації протягом після повернення,
      – підкреслив Криклій

      Очільник Мінінфраструктури додав:

      • обсервація має тривати щонайменше 14 днів;
      • слід її проходити у спеціалізованих закладах або вдома;
      • водночас варто дотримуватися режиму самоізоляції;
      • контроль за останнім здійснюватимуть за допомогою додатку "Дій вдома" на платформі "Дія".

      З яким міст планують виконати спецрейси: перелік

      • Маямі (США),
      • Гельсінкі (Фінляндія),
      • Неаполь (Італія),
      • Стокгольм (Швеція),
      • Єреван (Вірменія),
      • Париж (Франція),
      • Ніцца (Франція),
      • Софія (Болгарія),
      • Ларнака (Кіпр),
      • Тель-Авів (Ізраїль),
      • Амстердам (Нідерланди),
      • Дюссельдорф (Німеччина),
      • Цюрих (Швейцарія),
      • Лісабон (Португалія),
      • Женева (Швейцарія),
      • Дубай ОАЕ),
      • Франкфурт (Німеччина),
      • Прага (Чехія),
      • Мілан (Італія),
      • Торонто (Канадаа),
      • Осло (Норвегія),
      • Аліканте (Іспанія),
      • Ер-Ріяд (Саудівська Аравія),
      • Бангкок (Таїланд),
      • Пхукет (Таїланд),
      • Балі (Індонезія).

      Інформація про вищезазначені рейси має з’явитися на сайтах таких авіакомпаній:

      – МАУ,

      – SkyUp Airlines,

      – Windrose Airlines,

      – Azur Air Ukraine.

      До речі До 200 українців полетіли чартером у Фінляндію збирати полуницю

      Коронавірус, Україна, повернення, спецрейси, країни світу, Міністерство інфраструктури
      З яких міст відбуватимуться спецрейси задля повернення українців з-за кордону / Інфографіка Мінінфраструктури 

      Згідно з даними МЗС, станом на 25 квітня майже 17 тисяч громадян України звернулися до українських консульств і посольств по допомогу через ситуацію з коронавірусом. Лікуються ж за кордоном від COVID-19 163 українці в 16 країнах світу.

      Зауважимо! У межах боротьби з поширенням коронавірусу Україна повністю закрила свої кордони. Щоправда, ще до 29 березня Київ виконував спецрейси задля евакуації своїх громадян. Загалом устигли повернутися майже 145 тисяч людей. Детальніше про те, з яких країн відбувалася евакуація, – читайте за цим посиланням. Надалі українці могли повернутися лише власними силами через автомобільні пункти. 

      Пункти пропуску, карта
      Автомобільні пункти пропуску на кордоні, через які можуть повернутися українці додому / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Эвакуация украинцев Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине авиация Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
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