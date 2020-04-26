Украина снова будет осуществлять спецрейсы: из каких городов эвакуируют украинцев

В Министерстве инфраструктуры обнародовали список городов, из которых собираются эвакуировать украинцев. С этой целью в ведомстве анонсировали восстановление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира.

Як пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій, українці, які перебувають зараз закордоном і хочуть повернутися додому, повинні отримати таку змогу. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба Мінінфраструктури.

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Маю добрі новини для українців, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов'язкової обсервації протягом після повернення,

– підкреслив Криклій

Очільник Мінінфраструктури додав:

обсервація має тривати щонайменше 14 днів;

слід її проходити у спеціалізованих закладах або вдома;

водночас варто дотримуватися режиму самоізоляції;

контроль за останнім здійснюватимуть за допомогою додатку "Дій вдома" на платформі "Дія".

З яким міст планують виконати спецрейси: перелік

Маямі (США),

Гельсінкі (Фінляндія),

Неаполь (Італія),

Стокгольм (Швеція),

Єреван (Вірменія),

Париж (Франція),

Ніцца (Франція),

Софія (Болгарія),

Ларнака (Кіпр),

Тель-Авів (Ізраїль),

Амстердам (Нідерланди),

Дюссельдорф (Німеччина),

Цюрих (Швейцарія),

Лісабон (Португалія),

Женева (Швейцарія),

Дубай ОАЕ),

Франкфурт (Німеччина),

Прага (Чехія),

Мілан (Італія),

Торонто (Канадаа),

Осло (Норвегія),

Аліканте (Іспанія),

Ер-Ріяд (Саудівська Аравія),

Бангкок (Таїланд),

Пхукет (Таїланд),

Балі (Індонезія).

Інформація про вищезазначені рейси має з’явитися на сайтах таких авіакомпаній:

– МАУ,

– SkyUp Airlines,

– Windrose Airlines,

– Azur Air Ukraine.

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З яких міст відбуватимуться спецрейси задля повернення українців з-за кордону / Інфографіка Мінінфраструктури

Згідно з даними МЗС, станом на 25 квітня майже 17 тисяч громадян України звернулися до українських консульств і посольств по допомогу через ситуацію з коронавірусом. Лікуються ж за кордоном від COVID-19 163 українці в 16 країнах світу.

Зауважимо! У межах боротьби з поширенням коронавірусу Україна повністю закрила свої кордони. Щоправда, ще до 29 березня Київ виконував спецрейси задля евакуації своїх громадян. Загалом устигли повернутися майже 145 тисяч людей. Детальніше про те, з яких країн відбувалася евакуація, – читайте за цим посиланням. Надалі українці могли повернутися лише власними силами через автомобільні пункти.



Автомобільні пункти пропуску на кордоні, через які можуть повернутися українці додому / Інфографіка 24 каналу