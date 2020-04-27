Як запрацює транспорт після карантину: пояснення Криклія

Через карантинні обмеження в Україні майже не функціонує громадський транспорт, міжміські перевезення, залізниця та авіація. Однак невдовзі Україна почне виходити з карантину, і транспорт має запрацювати. Однак відбуватиметься це поетапно.

Спочатку в Україні відновлять роботу громадського транспорту, а також приміського та міжміського сполучення. Станеться це 12 травня – на першому етапі виходу з карантину. Таку заяву озвучив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю ЛІГА.Бізнес.

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"Ми плануємо 12 травня відновлювати активність в містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники по поширенню вірусу ми будемо мати до 12 травня", – заявив Криклій.

Однак він додав, що і тоді буде діяти чимало обмежень та вимог.

"Напевно будуть стримуючі рішення і обмеження: маски, термоскрінінг, де це можливо, в міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця. Інакше ми будемо мати гіперболічне зростання захворюваності", – відзначив міністр.

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Він також додав, що його відомство у цьому питанні також очікує погодження і від міністерства охорони здоров'я.

За словами Криклія, згодом відновиться й авіасполучення. Але поки в межах України. Але й тут можуть виникнути проблеми, адже "авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів – невигідно. Вигідніше не літати".

Щодо міжнародного авіасполучення, то Криклій поки не бачить такої нагоди. Все через те, що європейці поки обмежують в'їзд іноземців, а після повернення до України треба провести 14 днів у самоізоляції чи обсервації.

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