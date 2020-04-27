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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Як запрацює транспорт після карантину: пояснення Криклія

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      Владислав Криклій
      Владислав Криклій / Кабінет Міністрів України

      Через карантинні обмеження в Україні майже не функціонує громадський транспорт, міжміські перевезення, залізниця та авіація. Однак невдовзі Україна почне виходити з карантину, і транспорт має запрацювати. Однак відбуватиметься це поетапно.

      Спочатку в Україні відновлять роботу громадського транспорту, а також приміського та міжміського сполучення. Станеться це 12 травня – на першому етапі виходу з карантину. Таку заяву озвучив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю ЛІГА.Бізнес.

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      "Ми плануємо 12 травня відновлювати активність в містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники по поширенню вірусу ми будемо мати до 12 травня", – заявив Криклій.

      Однак він додав, що і тоді буде діяти чимало обмежень та вимог.

      "Напевно будуть стримуючі рішення і обмеження: маски, термоскрінінг, де це можливо, в міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця. Інакше ми будемо мати гіперболічне зростання захворюваності", – відзначив міністр.

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      Він також додав, що його відомство у цьому питанні також очікує погодження і від міністерства охорони здоров'я.

      За словами Криклія, згодом відновиться й авіасполучення. Але поки в межах України. Але й тут можуть виникнути проблеми, адже "авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів – невигідно. Вигідніше не літати".

      Щодо міжнародного авіасполучення, то Криклій поки не бачить такої нагоди. Все через те, що європейці поки обмежують в'їзд іноземців, а після повернення до України треба провести 14 днів у самоізоляції чи обсервації.

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      Карантин в Україні: коротко

      • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня.
      • Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
      • В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закритий.
      • Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів – інформацію там немає.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Транспорт Міністерство транспорту України Владислав Криклій
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