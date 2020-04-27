Как заработает транспорт после карантина: объяснение Криклия

Из-за карантина в Украине почти не функционирует общественный транспорт, междугородные перевозки, железная дорога и авиация. Однако вскоре Украина начнет выходить из карантина, и транспорт должен заработать. Однако происходить это будет поэтапно.

Сначала в Украине возобновят работу общественного транспорта, а также пригородного и междугородного сообщения. Произойдет это 12 мая – на первом этапе выхода из карантина. Такое заявление озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ЛИГА.Бизнес.

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"Мы планируем 12 мая восстанавливать активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь до 12 мая", – заявил Криклий.

Однако он добавил, что и тогда будет действовать немало ограничений и требований.

"Наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости", – отметил министр.

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Он также добавил, что его ведомство в этом вопросе также ожидает согласования и от министерства здравоохранения.

По словам Криклия, впоследствии восстановится и авиасообщение. Но пока в пределах Украины. Но и здесь могут возникнуть проблемы, ведь "авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров – невыгодно. Выгоднее не летать".

О международном авиасообщениИ, то Криклий пока не видит такой возможности. Все потому, что европейцы пока ограничивают въезд иностранцев, а по возвращению в Украину надо провести 14 дней в самоизоляции или обсервации.

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Карантин в Украине: коротко