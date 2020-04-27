Как заработает транспорт после карантина: объяснение Криклия
Из-за карантина в Украине почти не функционирует общественный транспорт, междугородные перевозки, железная дорога и авиация. Однако вскоре Украина начнет выходить из карантина, и транспорт должен заработать. Однако происходить это будет поэтапно.
Сначала в Украине возобновят работу общественного транспорта, а также пригородного и междугородного сообщения. Произойдет это 12 мая – на первом этапе выхода из карантина. Такое заявление озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ЛИГА.Бизнес.
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"Мы планируем 12 мая восстанавливать активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь до 12 мая", – заявил Криклий.
Однако он добавил, что и тогда будет действовать немало ограничений и требований.
"Наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости", – отметил министр.
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Он также добавил, что его ведомство в этом вопросе также ожидает согласования и от министерства здравоохранения.
По словам Криклия, впоследствии восстановится и авиасообщение. Но пока в пределах Украины. Но и здесь могут возникнуть проблемы, ведь "авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров – невыгодно. Выгоднее не летать".
О международном авиасообщениИ, то Криклий пока не видит такой возможности. Все потому, что европейцы пока ограничивают въезд иностранцев, а по возвращению в Украину надо провести 14 дней в самоизоляции или обсервации.
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Карантин в Украине: коротко
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.
- От 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- В Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.
- Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – восстановление работы общественного транспорта. Об открытии границ – информацию там нет.