МАУ подала позов проти Ірану через збиття пасажирського "Боїнга"

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов проти Ірану через збиття пасажирського літака Boeing-737 у небі над Тегераном. Крім Ірану, відповідачем у позові є Корпус вартових ісламської революції.

Позов датований січнем 2022 року. Його розглядатиме канадський суд в Онтаріо.

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МАУ вимагає компенсацій від Ірану

Згідно з позовом, МАУ вимагає компенсацій від Ірану за збитий 8 січня 2020 року літак. Поки що невідомо, коли відбуватимуться слухання.

Варто зазначити, що лідери "Великої сімки" під час саміту в Німеччині в червні 2022 року у своїй спільній заяві наголосили, що Іран повинен бути притягнений до відповідальності за збиття пасажирського літака.

Авіакатастрофа в Ірані: головне

8 січня 2020 у небі над столицею Ірану – Тегераном – упав пасажирський літак рейсу PS752 компанії МАУ. Причиною став запуск двох ракет Корпусом вартових ісламської революції.

Всі, хто був на борту, загинули – 176 людей. З них 11 українців – дві пасажирки та 9 членів екіпажу. Досі жодна з родин не отримала компенсації. Іран заявив, що це трапилось "випадково".

6 січня 2022 року Іран заявив Міжнародній групі з координації та допомоги жертвам рейсу PS752, що не бачить потреби вести переговори.

Згодом Іран опублікував заяву, у якій висловив готовність провести двосторонні переговори – з країнами, громадяни яких загинули у катастрофі. У МЗС Ірану заявили, що країна визнала причину аварії та "виконала свої обов'язки".

Водночас в МЗС України заперечили заяву іранської сторони. Українські дипломати зазначили, що Іран відмовився від переговорів та будь-якої співпраці.



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