Лебідь, рак і щука – Кремінна, Бахмут і Вугледар: Росія не має стратегії наступу, – розвідка

Ситуація на Сході нашої держави залишається вкрай складною, адже російські війська не полишають спроб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Разом з тим з повідомлень міноборони Великої Британії зрозуміло, що окупанти не мають єдиної стратегії.

Власне, найгарячішими ділянками залишаються території поблизу Вугледара й Бахмута на Донеччині та Кремінної на Луганщині. Про це йдеться у зведенні британських розвідників за 8 березня.

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Єдиної стратегії у Росії немає

Важливо сказати, щоб не планували російські окупанти, українські захисники даватимуть їм відсіч, як вони це роблять уже понад рік від початку широкомасштабної війни. Тим паче якщо єдиного плану в загарбників немає, то про які "перемоги" путінської армії може йтися.

Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно-значимого прориву на українських територіях. Російські стратеги, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати наступний штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінної,

– зазначено в повідомленні.

Окрім того, там згадано ймовірний візит Шойгу в зону бойових дій. Як зазначили у Лондоні, очевидно, ця поїздка стала відповіддю міноборони ворожої держави на відвідини Пригожиним свого "елітного" приватного військового батальйону "Вагнера".

Яка загалом ситуація на полі бою: останні новини

В Інституті вивчення війни зазначали, що росіянам бракує механізованих сил для просування у Бахмуті. Уже більш як пів року загарбники намагаються прорвати оборону Збройних Сил на цьому напрямку, однак їм не вдається це зробити.

Окрім того, аналітики констатували, що у ворога проблеми зі штурмовими загонами. Власне, вони занадто малі для того, аби здійснювати ефективні наступальні операції.

Важливо, що станом на 8 березня Росія втратила 155 530 солдатів, що, очевидно, стоїть на заваді до окупації Бахмута та інших насалених пунктів.

Однак ворог продовжує кожного дня обстрілювати населені пункти нашої держави, зокрема, на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому, Херсонському та інших напрямках.

Уже не перший місяці мережею поширюється інформація, що між Пригожиним та Кремлем є конфлікт. Власне, сам ватажок вагнерівців неодноразово заявляв, що Шойгу шкодує для його найманців боєприпасів. Отже, про яку цілісну стратегію наступу можна говорити, коли у військовому керівництві ворожої держави відбуваються такі перипетії.