Лебедь, рак и щука – Кременная, Бахмут и Угледар: Россия не имеет стратегии наступления, – разведка

Ситуация на Востоке нашего государства остается очень сложной, ведь российские войска не оставляют попыток выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем из сообщений минобороны Великобритании ясно, что оккупанты не имеют единой стратегии.

Собственно, самыми горячими участками остаются территории вблизи Угледара и Бахмута в Донецкой области и Кременной в Луганской области. Об этом говорится в сведении информации британских разведчиков за 8 марта.

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Единой стратегии в России нет

Важно сказать, чтобы не планировали российские оккупанты, украинские защитники будут давать им отпор, как они это делают уже больше года с начала широкомасштабной войны. Тем более если единого плана у захватчиков нет, то о каких "победах" путинской армии может идти речь.

До недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в Угледаре как ключевой способ добиться оперативно-значимого прорыва на украинских территориях. Российские стратеги, вероятно, столкнулись с дилеммой: попробовать следующий штурм Угледара или поддерживать интенсивные бои дальше на север вблизи Бахмута и Кременной,

– указано в сообщении.

Кроме того, там упомянут вероятный визит Шойгу в зону боевых действий. Как отметили в Лондоне, очевидно, что эта поездка стала ответом минобороны враждебного государства на посещение Пригожиным своего "элитного" частного военного батальона "Вагнера".

Какова ситуация в поле боя: последние новости

В Институте изучения войны отмечали, что россиянам не хватает механизированных сил для продвижения в Бахмуте. Уже более полугода захватчики пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил на этом направлении, однако им это не удается сделать.

Кроме того, аналитики констатировали, что у врага проблемы со штурмовыми отрядами. Собственно, они слишком малы для того, чтобы совершать эффективные наступательные операции.

Важно, что по состоянию на 8 марта Россия потеряла 155530 солдат, что, очевидно, мешает оккупации Бахмута и других насоленных пунктов.

Однако враг продолжает каждый день обстреливать населенные пункты нашего государства, в частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском, Херсонском и других направлениях.

Уже не в первые месяцы сетью распространяется информация, что между Пригожиным и Кремлем есть конфликт. Собственно, сам главарь вагнеровцев неоднократно заявлял, что Шойгу жалеет для его наемников боеприпасов. Итак, о какой цельной стратегии наступления можно говорить, когда в военном руководстве враждебного государства происходят такие перипетии.