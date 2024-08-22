Загадкові смерті й трагедія на яхті: як загинули мільярдери та чому це породило теорії змов

Біля порту Портічелло італійської Сицилії триває рятувальна операція після того, як вранці 19 серпня там затонула розкішна яхта Bayesian. На яхті під британським прапором було 22 людини, включно з мільярдером Майком Лінчем, якого називали "британським Біллом Гейтсом", і якого нещодавно суд США виправдав у справі про шахрайство.

За кілька днів до затоплення яхти з Лінчем загинув і співвідповідач по його справі – 52-річний Стівен Чемберлен. Він помер у лікарні після того, як його збила автівка під час пробіжки в Кембриджширі в Англії. 24 Канал розповідає про загадкове співпадіння та пригоду з яхтою біля берегів Сицилії.

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Що відомо про Майка Лінча та хто ще був на яхті

З яхти, що затонула на початку тижня під час шторму, вдалося врятувати 15 людей. Доля решти була невідомою, але 21 серпня видання ANSA повідомило, що на борту знайшли тіла двох людей.

Найвідоміший пасажир серед загиблих – 59-річний британський мільйонер Майк Лінч, творець технологічної компанії Autonomy з розробки програм.

Він є ексфігурантом справи у шахрайстві у США, у червні з нього зняли 15 звинувачень у зв'язку з придбанням його компанії Autonomy компанією Hewlett-Packard у 2011 році за 11,1 мільярда доларів. Для суду Лінча екстрадували до США з Великої Британії.



Лінч та яхта його дружини / Колаж 24 Каналу / The Telegraph

Лінча виріс в британському Ессексі у сім'ї ірландського походження, його мати була медсестрою, а батько – пожежником. Бувши студентом, Майк вивчав фізику, математику та біохімію у Кембриджському університеті, згодом став фахівцем з адаптивного розпізнавання зображень.

До заснування компанії Autonomy у 1996 році Лінч запустив кілька техностартапів, які робили продукти з розпізнавання номерних знаків, відбитків пальців, а також програмне забезпечення для поліції. Успіхи бізнесмена допомогли йому стати науковим радником Девіда Кемерона за його каденції прем'єр-міністром.

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У 2011 році Лінч продав Autonomy американському техногіганту Hewlett-Packard, за чим послідувала низка цікавих подій.

Що відомо про Autonomy Продаж Autonomy HP у 2011 році за понад 11 мільярдів доларів призвів до скандалу – з компанії звільнили близько 250 співробітників, включно із Лінчем, а потім було списано близько 8,8 мільярда доларів активів. Відтоді Лінч займався захистом своєї репутації, заперечуючи правопорушення – нібито різниця в оцінці фінансових результатів пояснюється розбіжностями між американським та британським стандартами, а не шахрайством.



У 2015 році Hewlett-Packard подала до суду на Лінча та Сушована Хусейна, колишнього фіндиректора Autonomy з вимогою 5,1 мільярда доларів компенсації за спотворену фінансову звітність. Після цього сама HP розділилася (на це вплинула і тяганина з Autonomy), а активи колишньої компанії Лінча перейшла до HPE, а потім були продані британській компанії Micro Focus.



Сушован Хусейн був засуджений до п'яти років ув'язнення в США після того, як у 2018 році був визнаний винним у шахрайстві через поглинання HP.

Також на яхті були:

18-річна дочка Лінча – Ханна,

один з ексдиректорів Autonomy, а нині – голова ради директорів банку Morgan Stanley International і страхової компанії Hiscox, 70-річний Джонатан Блумер,

його дружина – 71-річна благодійниця Джуді Блумер,

Кріс Морвілло – адвокат, який представляв Лінча на судовому процесі в США. З 2011 року він є партнером юридичної фірми Clifford Chance у Нью-Йорку.

Неда Морвілло, американська дизайнерка ювелірних виробів Неда Морвілло, дружина Кріса Морвілло.

59-річний юрист Кріс Морвілло, який допомагав Лінчу у судових справах, його дружина, 57-річна дизайнерка Неда Морвілло.

Два тіла, які виявили на днях, – це Лінч та його дочка Ханна.

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Серед врятованих 15 – дев'ять членів екіпажу, а також дружина Лінча та мати Ханни Анджела Бакарес. За даними газети La Repubblica, у понеділок Бакарес бачили на інвалідному візку через поранення на ногах. Крім того, було знайдено тіло шеф-кухаря Рекальдо Томаса.

Загадковий збіг: смерть Чемберлена

Загибель Лінча дивним чином пов'язана із ще однією трагічною історією. Через кілька годин після повідомлення про зникнення Лінча під час затоплення яхти, стало відомо про смерть 52-річного Стівена Чемберлена, співвідповідача Лінча у судовому процесі про шахрайство. Про це пише The Guardian.

52-річний Чемберлен помер у лікарні після того, як його збила машина під час пробіжки в англійському Кембриджширі. Як і його екскерівник, Чемберлен був одним із найбагатших британських представників технокомпаній.



Стівен Чемберлен / Фото Stephen Chamberlain

Аварія, через яку помер Чемберлен, сталася на Ньюмаркет-роад біля Кембриджа. Після ДТП чоловіка доставили до лікарні та під'єднали до апарату життєзабезпечення, але того ж дня він помер.

Обидві смерті – Лінча та Чемберлена – сталися після того, як у червні з них зняли звинувачення. До цього бізнесменам загрожували роки перебування за ґратами.

Чемберлен вивчав машинобудування та менеджмент в Бірмінгемському університеті, а потім 10 років працював аудитором. У 2005 році він приєднався до Autonomy. Чемберлен був ключовим учасником команди Autonomy під час поглинання компанії HP. На відміну від Лінча, який довго боровся проти його екстрадиції до США для суду, Чемберлен добровільно віддав себе в руки окружного суду США. На знак їхніх близьких стосунків Лінч оплатив судові витрати Чемберлена.

Згодом Лінч запропонував Чемберлену посаду фінансового директора у своїй новій компанії з кібербезпеки під назвою Darktrace. Чемберлен також був фінансовим директором футбольного клубу Першої ліги "Кембридж Юнайтед".

Після смерті Стівена у Darktrace заявили, що компанія була "неймовірно засмучена", дізнавшись про смерть Чемберлена, який зробив "значний внесок в команду у перші роки".

Стіва дуже любили його колеги, і він мав багато друзів у Darktrace. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття його дружині Карен та решті його родини, про яких ми пам'ятаємо у ці важкі часи,

– заявили у компанії.

У заяві, оприлюдненій поліцією графства Кембриджшир, родина Чемберлена висловилася: "Стів був коханим чоловіком, батьком, сином, братом і другом. Він був дивовижною особистістю, чиєю єдиною метою в житті було допомагати іншим будь-яким можливим способом. Він справив незабутнє враження на всіх, хто мав честь його знати. Ми будемо сумувати за ним, він назавжди залишиться в серцях близьких".

Згідно з заявою поліції, водійка автомобіля, 49-річна жінка з Хедденхема, залишилася на місці події та допомагала з розслідуванням.

Синхронні смерті Лінча та Чемберлена не могли не породити теорії змови. Пишуть навіть про те, що Лінч нібито був пов'язаний зі спецслужбами по всьому світу, зокрема з ізраїльськими, через його компанії, що займаються комп'ютерною безпекою. Одні вважають, що Лінча і Чемберлена було вбито, хоча не зрозуміло ким і чому. Інші, здебільшого ті, хто зосереджений на справі Лінча, вважають, що його смерть була інсценуванням, і що Лінч зник з місця трагедії на борту підводного човна.

Це свого роду шекспірівська трагедія: хтось витратив 12 років свого життя на захист свого імені. Нарешті, очистивши його, людина вирушає в плавання, щоб відсвяткувати подію з тими, хто допоміг їй (виграти суд). Але яхта потрапляє в катастрофу, яка трапляється раз на мільйон,

– так прокоментував трагедію давній друг Лінча, підприємець Брент Гоберман.

Соцмережами ширяться чутки, що бізнесменів вбили, однак це не підтверджує ані поліція, ані навіть авторитетні медіа.

Яхта сім'ї Лінча затонула через смерч у Середземному морі, Чемберлен загинув у Британії через, на перший погляд, випадкову аварію. У першій історії, швидше за все, "вбивцею" стала природа, у другій – випадкова водійка, яка лишилася на місці пригоди. Хоча світ великого бізнесу зазвичай може приховувати таємниці, наразі все видається значно простішим.