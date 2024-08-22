Загадочные смерти и трагедия на яхте: как погибли миллиардеры и почему это породило теории заговоров

Возле порта Портичелло итальянской Сицилии продолжается спасательная операция после того, как утром 19 августа там затонула роскошная яхта Bayesian. На яхте под британским флагом было 22 человека, включая миллиардера Майка Линча, которого называли "британским Биллом Гейтсом", и которого недавно суд США оправдал по делу о мошенничестве.

Через несколько часов после затопления яхты с Линчем погиб и соответчик по его делу – 52-летний Стивен Чемберлен. Он умер в больнице после того, как его сбила машина во время пробежки в Кембриджшире в Англии. 24 Канал рассказывает о загадочном совпадении и приключении с яхтой у берегов Сицилии.

К теме В Италии затонула яхта: 6 человек пропали без вести, среди них "британский Билл Гейтс" – Майк Линч

Что известно о Майке Линче и кто еще был на яхте

С яхты, затонувшей в начале недели во время шторма, удалось спасти 15 человек. Судьба остальных была неизвестной, но 21 августа издание ANSA сообщило, что на борту нашли тела двух человек.

Самый известный пассажир среди погибших – 59-летний британский миллионер Майк Линч, создатель технологической компании Autonomy по разработке программ.

Он является экс-фигурантом дела в мошенничестве в США, в июне с него сняли 15 обвинений в связи с приобретением его компании Autonomy компанией Hewlett-Packard в 2011 году за 11,1 миллиарда долларов. Для суда Линча экстрадировали в США из Великобритании.



Линч и яхта его жены / Коллаж 24 Канала / The Telegraph

Линч вырос в британском Эссексе в семье ирландского происхождения, его мать была медсестрой, а отец – пожарным. Будучи студентом, Майк изучал физику, математику и биохимию в Кембриджском университете, впоследствии стал специалистом по адаптивному распознаванию изображений.

До основания компании Autonomy в 1996 году Линч запустил несколько техностартапов, которые делали продукты по распознаванию номерных знаков, отпечатков пальцев, а также программное обеспечение для полиции. Успехи бизнесмена помогли ему стать научным советником Дэвида Кэмерона во время его каденции премьер-министром.

Читайте также Британский миллиардер из мира технологий исчез после того, как торнадо затопило его яхту

В 2011 году Линч продал Autonomy американскому техногиганту Hewlett-Packard, за чем последовал ряд интересных событий.

Что известно об Autonomy Продажа Autonomy HP в 2011 году за более 11 миллиардов долларов привела к скандалу – из компании уволили около 250 сотрудников, включая Линча, а затем было списано около 8,8 миллиарда долларов активов. С тех пор Линч занимался защитой своей репутации, отрицая правонарушения – якобы разница в оценке финансовых результатов объясняется различиями между американским и британским стандартами, а не мошенничеством.



В 2015 году Hewlett-Packard подала в суд на Линча и Сушована Хусейна, бывшего финдиректора Autonomy с требованием 5,1 миллиарда долларов компенсации за искаженную финансовую отчетность. После этого сама HP разделилась (на это повлияла и тяжба с Autonomy), а активы бывшей компании Линча перешла к HPE, а затем были проданы британской компании Micro Focus.



Сушован Хусейн был приговорен к пяти годам заключения в США после того, как в 2018 году был признан виновным в мошенничестве из-за поглощения HP.

Также на яхте были:

18-летняя дочь Линча – Ханна,

один из экс-директоров Autonomy, а ныне – председатель совета директоров банка Morgan Stanley International и страховой компании Hiscox, 70-летний Джонатан Блумер,

его жена – 71-летняя благотворительница Джуди Блумер,

Крис Морвилло – адвокат, который представлял Линча на судебном процессе в США. С 2011 года он является партнером юридической фирмы Clifford Chance в Нью-Йорке.

Неда Морвилло, американский дизайнер ювелирных изделий Неда Морвилло, жена Криса Морвилло.

59-летний юрист Крис Морвилло, который помогал Линчу в судебных делах, его жена, 57-летняя дизайнер Неда Морвилло.

Два тела, которые обнаружили на днях, – это Линч и его дочь Ханна.

К теме Тела "британского Билла Гейтса" и его дочери нашли после крушения яхты у берегов Италии

Среди спасенных 15 – девять членов экипажа, а также жена Линча и мать Ханны Анджела Бакарес. По данным газеты La Repubblica, в понедельник Бакарес видели на инвалидной коляске из-за ранения на ногах. Кроме того, было найдено тело шеф-повара Рекальдо Томаса.

Загадочное совпадение: смерть Чемберлена

Гибель Линча странным образом связана с еще одной трагической историей. Через несколько часов после сообщения об исчезновении Линча во время затопления яхты, стало известно о смерти 52-летнего Стивена Чемберлена, соответчика Линча в судебном процессе о мошенничестве. Об этом пишет The Guardian.

52-летний Чемберлен умер в больнице после того, как его сбила машина во время пробежки в английском Кембриджшире. Как и его экс-руководитель, Чемберлен был одним из самых богатых британских представителей технокомпаний.



Стивен Чемберлен / Фото Stephen Chamberlain

Авария, из-за которой умер Чемберлен, произошла на Ньюмаркет-роад возле Кембриджа. После ДТП мужчину доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения, но в тот же день он умер.

Обе смерти – Линча и Чемберлена – произошли после того, как в июне с них сняли обвинения. До этого бизнесменам грозили годы пребывания за решеткой.

Чемберлен изучал машиностроение и менеджмент в Бирмингемском университете, а затем 10 лет работал аудитором. В 2005 году он присоединился к Autonomy. Чемберлен был ключевым участником команды Autonomy во время поглощения компании HP. В отличие от Линча, который долго боролся против его экстрадиции в США для суда, Чемберлен добровольно отдал себя в руки окружного суда США. В знак их близких отношений Линч оплатил судебные издержки Чемберлена.

Впоследствии Линч предложил Чемберлену должность финансового директора в своей новой компании по кибербезопасности под названием Darktrace. Чемберлен также был финансовым директором футбольного клуба Первой лиги "Кембридж Юнайтед".

После смерти Стивена в Darktrace заявили, что компания была "невероятно расстроена", узнав о смерти Чемберлена, который сделал "значительный вклад в команду в первые годы".

Стива очень любили его коллеги и он имел много друзей в Darktrace. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его жене Карен и остальной его семье, о которых мы помним в эти тяжелые времена,

– заявили в компании.

В заявлении, обнародованном полицией графства Кембриджшир, семья Чемберлена высказалась: "Стив был любимым мужем, отцом, сыном, братом и другом. Он был удивительной личностью, чьей единственной целью в жизни было помогать другим любым возможным способом. Он произвел неизгладимое впечатление на всех, кто имел честь его знать. Мы будем скорбеть по нему, он навсегда останется в сердцах близких".

Согласно заявлению полиции, водитель автомобиля, 49-летняя женщина из Хедденхема, осталась на месте происшествия и помогала с расследованием.

Синхронные смерти Линча и Чемберлена не могли не породить теории заговора. Пишут даже о том, что Линч якобы был связан со спецслужбами по всему миру, в частности с израильскими, через его компании, занимающиеся компьютерной безопасностью. Одни считают, что Линч и Чемберлен были убиты, хотя не понятно кем и почему. Другие, по большей части те, кто сосредоточен на деле Линча, считают, что его смерть была инсценировкой, и что Линч исчез с места трагедии на борту подводной лодки.

Это своего рода шекспировская трагедия: кто-то потратил 12 лет своей жизни на защиту своего имени. Наконец, очистив его, человек отправляется в плавание, чтобы отпраздновать событие с теми, кто помог ему (выиграть суд). Но яхта попадает в катастрофу, которая случается раз на миллион,

– так прокомментировал трагедию давний друг Линча, предприниматель Брент Гоберман.

Соцсетями ходят слухи, что бизнесменов убили, однако это не подтверждает ни полиция, ни даже авторитетные медиа.

Яхта семьи Линча затонула из-за смерча в Средиземном море, Чемберлен погиб в Британии из-за, на первый взгляд, случайной аварии. В первой истории, скорее всего, "убийцей" стала природа, во второй – случайная водитель, которая осталась на месте происшествия. Хотя мир крупного бизнеса обычно может скрывать тайны, сейчас все кажется значительно проще.