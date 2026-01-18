Навіть не Запоріжжя: Медведчук окреслив зухвалу межу "зазіхань" Кремля в Україні

Амбіції Росії в Україні простягаються далеко за межі Донбасу. Це підтвердив кум Путіна Віктор Медведчук.

В інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС Віктор Медведчук натякнув, що у його "хазяїна" з Кремля великі апетити щодо України, передає 24 Канал.

Якою є нова територіальна прогроза Кремля?

Коментуючи питання спірних територій у мирному плані США, Медведчук заявив, що, мовляв, Володимир Зеленський у цьому питанні сам себе загнав у пастку.

Якщо українськими територіями вважати місця, де населення розмовляє українською мовою, то кордони Росії будуть у районі Івано-Франківської області і ніяк не на схід,

– наголосив зрадник України.

У своєму новому інтерв'ю проросійський політик висловив тезу про нелегітимність президентства Зеленського та залякував українців тотальною мобілізацією.

Окрім того, за словами кума Путіна, світ не можна розглядати лише в українських реаліях. "Це сутичка колективного Заходу та Росії, де Росія вистояла та веде наступ", – зазначив посіпака Москви.

Нагадаємо, що Кремль "випускає" Медведчука на публіку, коли хоче аби той прояснив широкій аудиторії, зокрема західній, справжні цілі російської влади.

Так, в інтерв'ю 15 листопада колишній нардеп Верховної Ради заявив, що Україна в майбутньому не "виживе як держава", і "возз'єднання" з Росією є стратегічною метою. Збереження незалежної України політик назвав загрозою для Кремля. Цей виступ Медведчука відбувся напередодні візиту Зеленського до Білого дому.

Які територіальні претензії до України Росія озвучує публічно?