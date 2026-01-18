Навіть не Запоріжжя: Медведчук окреслив зухвалу межу "зазіхань" Кремля в Україні
- Віктор Медведчук в інтерв'ю агентству ТАСС натякнув на великі амбіції Кремля щодо України.
Він зазначив, що кордони Росії можуть простягатися до Івано-Франківської області.
Амбіції Росії в Україні простягаються далеко за межі Донбасу. Це підтвердив кум Путіна Віктор Медведчук.
В інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС Віктор Медведчук натякнув, що у його "хазяїна" з Кремля великі апетити щодо України, передає 24 Канал.
Якою є нова територіальна прогроза Кремля?
Коментуючи питання спірних територій у мирному плані США, Медведчук заявив, що, мовляв, Володимир Зеленський у цьому питанні сам себе загнав у пастку.
Якщо українськими територіями вважати місця, де населення розмовляє українською мовою, то кордони Росії будуть у районі Івано-Франківської області і ніяк не на схід,
– наголосив зрадник України.
У своєму новому інтерв'ю проросійський політик висловив тезу про нелегітимність президентства Зеленського та залякував українців тотальною мобілізацією.
Окрім того, за словами кума Путіна, світ не можна розглядати лише в українських реаліях. "Це сутичка колективного Заходу та Росії, де Росія вистояла та веде наступ", – зазначив посіпака Москви.
Нагадаємо, що Кремль "випускає" Медведчука на публіку, коли хоче аби той прояснив широкій аудиторії, зокрема західній, справжні цілі російської влади.
Так, в інтерв'ю 15 листопада колишній нардеп Верховної Ради заявив, що Україна в майбутньому не "виживе як держава", і "возз'єднання" з Росією є стратегічною метою. Збереження незалежної України політик назвав загрозою для Кремля. Цей виступ Медведчука відбувся напередодні візиту Зеленського до Білого дому.
Які територіальні претензії до України Росія озвучує публічно?
Наразі кремлівська влада вимагає від Києва вивести ЗСУ із Донбасу. Мовляв, тоді можна буде говорити про припинення війни.
Водночас Володимир Путін наголошував, що, мовляв, російські війська досягнуть своїх цілей в Україні і без виводу військ ЗСУ.
Наприкінці минулого року він наказав окупантам у 2026 році розширити "буферну зону" на північному сході України в Сумській та Харківській областях, а також продовжити наступ і "поетапно звільнити" Донбас, Херсонську та Запорізьку області.