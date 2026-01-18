Даже не Запорожье: Медведчук очертил дерзкую границу "посягательств" Кремля в Украине

Амбиции России в Украине простираются далеко за пределы Донбасса. Это подтвердил кум Путина Виктор Медведчук.

В интервью пропагандистскому агентству ТАСС Виктор Медведчук намекнул, что у его "хозяина" из Кремля большие аппетиты в отношении Украины, передает 24 Канал.

Какова новая территориальная угроза Кремля?

Комментируя вопрос спорных территорий в мирном плане США, Медведчук заявил, что, мол, Владимир Зеленский в этом вопросе сам себя загнал в ловушку.

Если украинскими территориями считать места, где население разговаривает на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не на восток,

– подчеркнул предатель Украины.

В своем новом интервью пророссийский политик высказал тезис о нелегитимности президентства Зеленского и запугивал украинцев тотальной мобилизацией.

Кроме того, по словам кума Путина, мир нельзя рассматривать только в украинских реалиях. "Это схватка коллективного Запада и России, где Россия выстояла и ведет наступление", – отметил приспешник Москвы.

Напомним, что Кремль "выпускает" Медведчука на публику, когда хочет чтобы тот прояснил широкой аудитории, в частности западной, настоящие цели российской власти.

Так, в интервью 15 ноября бывший нардеп Верховной Рады заявил, что Украина в будущем не "выживет как государство", и "воссоединение" с Россией является стратегической целью. Сохранение независимой Украины политик назвал угрозой для Кремля. Это выступление Медведчука состоялось накануне визита Зеленского в Белый дом.

Какие территориальные претензии к Украине Россия озвучивает публично?