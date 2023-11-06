Ердоган хоче грати султана, – Давидюк припустив, навіщо Блінкен прибув до Туреччини
Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснює візит на Близький Схід через війну між Ізраїлем і ХАМАС. Його остання зупинка в регіоні перед поїздкою до Азії – Туреччина.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган відкрито підтримує терористів ХАМАС та заявив, що його країна збиратиме докази нібито воєнних злочинів Ізраїлю в Секторі Гази, щоб передати їх до Міжнародного Кримінального суду. Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, як позиція Ердогана впливає на відносини Туреччини та США.
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Туреччина в епіцентрі пожеж
Напередодні приїзду Блінкена в Туреччину пропалестинські протестувальники намагалися проникнути на американську авіабазу в місті Адана. Правоохоронцям довелося перекрити вулиці й проспекти навколо бази. Щоб розігнати їх поліція та спецпідрозділи застосували водомети та сльозогінний газ.
Ердоган шле меседжі й сигнали. Він хоче грати імперську роль султана. Це те, про що президент Туреччини завжди мріяв. Ердоган з одного боку хоче закидати вогонь, що нібито це роблять пропалестинські активісти, а він може це регулювати й слідкувати за цим. Мовляв, дайте мені більше сили й я на Близькому Сході можу зайнятися цим питанням,
– мовив Давидюк.
До того ж не просто так Ердоган виніс промову, яка насправді гідна початку війни. Як зазначив політолог, якщо вдивитися, то шовінізму й імперіалізму в промові лідера Туреччини стільки, що навіть у Владіміра Путіна напередодні вторгнення в Україну не було таких імперських замахів.
Дуже глибока й серйозна промова, яка багато розкрила про реальні амбіції Ердогана. Ця промова показала його психологічно-політичний портрет. Це типовий лідер Османської імперії. Але американці не дурні. Блінкен приїде й швидко мізки вставить,
– зауважив Давидюк.
На його думку, Ердоган хоче більше винищувачів. Він любить отримувати американські F-16 та ракети в рамках НАТО. Однак коли почалося загравання з диктатурою, то американці почали вивозити звідти свою зброю, залишивши туркам ненайкраще. Ердоган хоче повернути все те, що було раніше й мати багато чужої зброї, якою можна б було користуватися у своїх цілях.
Ще на початку своєї політичної кар'єри Ердоган будував пояс миру навколо Туреччини. Зараз в усіх країнах довкола Туреччини війна або агресивно налаштовані на війну. Туреччина в епіцентрі пожеж. Тому Ердоган хоче бути активним та озброєним,
– наголосив політолог.
Протести в Туреччині, ймовірно, дають змогу Ердогану щось отримати. За словами Давидюка, турецький лідер теж зацікавлений у війні. Ердоган як мирний політик дозрів і перезрів. Йому вже не цікава економіка. Ердоган доріс до війни й зараз він шукає, чим увійти в історію.
Чи зацікавлений Ердоган у війні на Близькому Сході: дивіться відео
Позиція Ердогана щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС
- Президент Туреччини підтримав терористів ХАМАС. Ба більше, він заявив, що бойовики з Сектора Гази не терористи, а навпаки "визволителі, що борються за захист своєї землі". Ердоган засудив дії Ізраїлю та підтримав палестинських бойовиків.
- Турецький президент прирівняв жертв у Секторі Гази до загиблих в Україні. Крім цього, Ердоган назвав ізраїльську державу "окупантом".
- Днями президент Туреччини звинуватив Ізраїль у "воєнних злочинах" та "порушеннях прав людини" в Секторі Гази. Та жорстко розкритикував дії прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.