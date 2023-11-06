Президент Туреччини Реджеп Ердоган відкрито підтримує терористів ХАМАС та заявив, що його країна збиратиме докази нібито воєнних злочинів Ізраїлю в Секторі Гази, щоб передати їх до Міжнародного Кримінального суду. Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, як позиція Ердогана впливає на відносини Туреччини та США.

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Туреччина в епіцентрі пожеж

Напередодні приїзду Блінкена в Туреччину пропалестинські протестувальники намагалися проникнути на американську авіабазу в місті Адана. Правоохоронцям довелося перекрити вулиці й проспекти навколо бази. Щоб розігнати їх поліція та спецпідрозділи застосували водомети та сльозогінний газ.

Ердоган шле меседжі й сигнали. Він хоче грати імперську роль султана. Це те, про що президент Туреччини завжди мріяв. Ердоган з одного боку хоче закидати вогонь, що нібито це роблять пропалестинські активісти, а він може це регулювати й слідкувати за цим. Мовляв, дайте мені більше сили й я на Близькому Сході можу зайнятися цим питанням,

– мовив Давидюк.

До того ж не просто так Ердоган виніс промову, яка насправді гідна початку війни. Як зазначив політолог, якщо вдивитися, то шовінізму й імперіалізму в промові лідера Туреччини стільки, що навіть у Владіміра Путіна напередодні вторгнення в Україну не було таких імперських замахів.

Дуже глибока й серйозна промова, яка багато розкрила про реальні амбіції Ердогана. Ця промова показала його психологічно-політичний портрет. Це типовий лідер Османської імперії. Але американці не дурні. Блінкен приїде й швидко мізки вставить,

– зауважив Давидюк.

На його думку, Ердоган хоче більше винищувачів. Він любить отримувати американські F-16 та ракети в рамках НАТО. Однак коли почалося загравання з диктатурою, то американці почали вивозити звідти свою зброю, залишивши туркам ненайкраще. Ердоган хоче повернути все те, що було раніше й мати багато чужої зброї, якою можна б було користуватися у своїх цілях.

Ще на початку своєї політичної кар'єри Ердоган будував пояс миру навколо Туреччини. Зараз в усіх країнах довкола Туреччини війна або агресивно налаштовані на війну. Туреччина в епіцентрі пожеж. Тому Ердоган хоче бути активним та озброєним,

– наголосив політолог.

Протести в Туреччині, ймовірно, дають змогу Ердогану щось отримати. За словами Давидюка, турецький лідер теж зацікавлений у війні. Ердоган як мирний політик дозрів і перезрів. Йому вже не цікава економіка. Ердоган доріс до війни й зараз він шукає, чим увійти в історію.

Чи зацікавлений Ердоган у війні на Близькому Сході: дивіться відео

Позиція Ердогана щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС