Эрдоган хочет играть султана, – Давидюк предположил, зачем Блинкен прибыл в Турцию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершает визит на Ближний Восток из-за войны между Израилем и ХАМАС. Его последняя остановка в регионе перед поездкой в Азию – Турция.

Президент Турции Реджеп Эрдоган открыто поддерживает террористов ХАМАС и заявил, что его страна будет собирать доказательства якобы военных преступлений Израиля в Секторе Газы, чтобы передать их Международному Уголовному суду. Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, как позиция Эрдогана влияет на отношения Турции и США.

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Турция в эпицентре пожаров

В преддверии приезда Блинкена в Турцию пропалестинские протестующие пытались проникнуть на американскую авиабазу в городе Адана. Правоохранителям пришлось перекрыть улицы и проспекты вокруг базы. Чтобы разогнать их полиция и спецподразделения применили водометы и слезоточивый газ.

Эрдоган шлет месседжи и сигналы. Он хочет играть имперскую роль султана. Это то, о чем президент Турции всегда мечтал. Эрдоган с одной стороны хочет забрасывать огонь, что это якобы делают пропалестинские активисты, а он может это регулировать и следить за этим. Мол, дайте мне больше силы и я на Ближнем Востоке могу заняться этим вопросом,

– сказал Давидюк.

К тому же не просто так Эрдоган вынес речь, которая действительно достойна начала войны. Как отметил политолог, если посмотреть, то шовинизма и империализма в речи лидера Турции столько, что даже у Владимира Путина накануне вторжения в Украину не было таких имперских покушений.

Очень глубокая и серьезная речь, много раскрывшая о реальных амбициях Эрдогана. Эта речь показала его психологически политический портрет. Это типичный лидер Османской империи. Но американцы не глупы. Блинкен приедет и быстро вставит мозги,

– заметил Давидюк.

По его мнению, Эрдоган хочет больше истребителей. Он любит получать американские F-16 и ракеты в рамках НАТО. Однако когда началось заигрывание с диктатурой, то американцы начали вывозить оттуда свое оружие, оставив туркам не лучше. Эрдоган хочет вернуть все то, что было раньше и иметь много чужого оружия, которым можно было бы пользоваться в своих целях.

Еще в начале своей политической карьеры Эрдоган возводил пояс мира вокруг Турции. Сейчас во всех странах вокруг Турции война или агрессивно настроены на войну. Турция в эпицентре пожаров. Поэтому Эрдоган хочет быть активным и вооруженным,

– подчеркнул политолог.

Протесты в Турции, вероятно, позволяют Эрдогану что-то получить. По словам Давидюка, турецкий лидер тоже заинтересован в войне. Эрдоган как мирный политик созрел и перезрел. Ему уже не интересна экономика. Эрдоган дорос до войны и сейчас ищет, чем войти в историю.

Заинтересован ли Эрдоган в войне на Ближнем Востоке: смотрите видео

Позиция Эрдогана относительно войны между Израилем и ХАМАС