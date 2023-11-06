Об этом 24 Каналу заявил эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что так Анкара получает для себя те или иные выгоды.
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"Официальная Анкара в первую очередь общается с "мировыми изгоями" для главной цели – чтобы можно было торговаться с западными союзниками", – подчеркнул эксперт-международник.
Так Реджеп Эрдоган фактически "продавил" себе основу для получения Турцией истребителей F-16 от США. Все, чтобы дать "зеленый свет" для членства Швеции в НАТО. Вероятно, президент Турции хочет получить новые козыри перед дальнейшими переговорами с Западом и достигать определенных целей.
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"Торговец" между Западом и Востоком
Сейчас в Турции очень сложная внутриполитическая и экономическая ситуация. К тому же страна до сих пор не пришла в себя после землетрясения, которое привело к огромному ущербу. А также – сильно навредило репутации Эрдогана и его политической силе. Ведь для строительства объектов в регионе с высокой сейсмической активностью не придерживались определенных норм.
Допускаю, что в ближайшее время официальная Анкара будет действовать в дальнейшем в направлении балансировки. Встреча с иранскими чиновниками является одним из таких элементов как и, например, встреча с президентом России Владимиром Путиным в Сочи,
– считает Желиховский.
Турция фактически "торговец" в регионе между Западом и Востоком. Возможно, этому также могут способствовать взгляды на политику со стороны официальных властей и географические факторы.
Заявления Реджепа Эрдогана: главное
- Президент Турции раскритиковал премьера Израиля. Реджеп Эрдоган заявил, что Беньямин Нетаньяху "не тот, с кем можно говорить". Мол, его "вычеркнули". Также президент страны обвинил Израиль в "нарушениях прав человека" и "военных преступлениях" в Секторе Газа.
- Реджеп Эрдоган назвал ХАМАС "братьями и сестрами" и призвал турков поддержать их. Он заявил, что его страна готовится признать Израиль "военным преступником". Происходящее в Секторе Газа президент Турции назвал "резней". Кроме того, он отметил, что за это ответственный Запад и пригрозил ему "войной креста и полумесяца".
- Эрдоган приравнял жертв в Секторе Газа к погибшим в войне России против Украины. Также Эрдоган сказал, что за смертями в Секторе Газа "молча наблюдают".