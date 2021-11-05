Ми торуємо шлях до "цифрового безвізу" з ЄС, – Кулеба

5 листопада 2021 , 14:55
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про зацікавленість України в двосторонній співпраці з Організацією регуляторних ринків електронних комунікацій ЄС. Це дозволить Україні стати на крок ближче до "цифрового безвізу" з ЄС.

За словами Дмитра Кулеби, Україна активно працює для отримання "цифрового безвізу" з Європейським Союзом. Про це Голова МЗС заявив під час виступу на "Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".

Зверніть увагу Євросоюз виключив Україну зі списку безпечних для подорожі країн, – ЗМІ

Оновлення додатку до Угоди про асоціацію

Дмитро Кулеба заявив, що додаток до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом оновили, зокрема в частині про інтеграцію цифрового ринку. 

Крок за кроком ми торуємо шлях до "цифрового безвізу" Україна – ЄС. Ми успішно завершили технічне оновлення відповідного додатка до Угоди про асоціацію,
– заявив Кулеба.

Оновлення цього документу, за словами глави МЗС, допоможе Україні інтегруватися у внутрішній цифровий ринок ЄС. У ньому буде прописаний спільний робочий план щодо співпраці в електронних довірчих послугах.

Зверніть увагу! "Цифровий безвіз" – один із 5 пунктів інтеграції України до Євросоюзу. Його введення передбачає вільну електронну торгівлю з країнами ЄС, можливість використання цифрового підпису в зовнішньоекономічній діяльності та вивільнення частот для запровадження зв'язку 5G.

Інші "безвізи" з ЄС: головне

Окрім "цифрового безвізу", в Угоді про асоціацію України з ЄС прописані ще 4 пункти інтеграції українського ринку.

  • Авіаційний. 12 жовтня 2021 року між Україною та ЄС була підписана угода про єдиний авіаційний простір. Таким чином відбулася інтеграція в авіаційний простір ЄС.
  • Промисловий. Угоду про спільний ринок промислових товарів планують підписати на наступному саміті Україна – ЄС.
  • "Енергетичний безвіз". У найближчі роки повинна відбутися синхронізація українських енергомереж з європейською системою. Водночас це означатиме відімкнення від мереж Білорусі та Росії.
  • Митний. Він передбачає взаємне визнання авторизованих економічних операторів та приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Автор: Іван Магуряк