За словами Дмитра Кулеби, Україна активно працює для отримання "цифрового безвізу" з Європейським Союзом. Про це Голова МЗС заявив під час виступу на "Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".

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Оновлення додатку до Угоди про асоціацію

Дмитро Кулеба заявив, що додаток до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом оновили, зокрема в частині про інтеграцію цифрового ринку.

Крок за кроком ми торуємо шлях до "цифрового безвізу" Україна – ЄС. Ми успішно завершили технічне оновлення відповідного додатка до Угоди про асоціацію,

– заявив Кулеба.

Оновлення цього документу, за словами глави МЗС, допоможе Україні інтегруватися у внутрішній цифровий ринок ЄС. У ньому буде прописаний спільний робочий план щодо співпраці в електронних довірчих послугах.

Зверніть увагу! "Цифровий безвіз" – один із 5 пунктів інтеграції України до Євросоюзу. Його введення передбачає вільну електронну торгівлю з країнами ЄС, можливість використання цифрового підпису в зовнішньоекономічній діяльності та вивільнення частот для запровадження зв'язку 5G.

Інші "безвізи" з ЄС: головне

Окрім "цифрового безвізу", в Угоді про асоціацію України з ЄС прописані ще 4 пункти інтеграції українського ринку.