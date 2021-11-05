За словами Дмитра Кулеби, Україна активно працює для отримання "цифрового безвізу" з Європейським Союзом. Про це Голова МЗС заявив під час виступу на "Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".
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Оновлення додатку до Угоди про асоціацію
Дмитро Кулеба заявив, що додаток до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом оновили, зокрема в частині про інтеграцію цифрового ринку.
Крок за кроком ми торуємо шлях до "цифрового безвізу" Україна – ЄС. Ми успішно завершили технічне оновлення відповідного додатка до Угоди про асоціацію,
– заявив Кулеба.
Оновлення цього документу, за словами глави МЗС, допоможе Україні інтегруватися у внутрішній цифровий ринок ЄС. У ньому буде прописаний спільний робочий план щодо співпраці в електронних довірчих послугах.
Інші "безвізи" з ЄС: головне
Окрім "цифрового безвізу", в Угоді про асоціацію України з ЄС прописані ще 4 пункти інтеграції українського ринку.
- Авіаційний. 12 жовтня 2021 року між Україною та ЄС була підписана угода про єдиний авіаційний простір. Таким чином відбулася інтеграція в авіаційний простір ЄС.
- Промисловий. Угоду про спільний ринок промислових товарів планують підписати на наступному саміті Україна – ЄС.
- "Енергетичний безвіз". У найближчі роки повинна відбутися синхронізація українських енергомереж з європейською системою. Водночас це означатиме відімкнення від мереж Білорусі та Росії.
- Митний. Він передбачає взаємне визнання авторизованих економічних операторів та приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту.