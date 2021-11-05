По словам Дмитрия Кулебы, Украина активно работает для получения "цифрового безвиза" с Европейским Союзом. Об этом Глава МИД заявил во время выступления на "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".
Обратите внимание Евросоюз исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран, – СМИ
Обновление приложения к Соглашению об ассоциации
Дмитрий Кулеба заявил, что приложение к Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом обновили, в частности в части об интеграции цифрового рынка.
Шаг за шагом мы прокладываем путь к "цифровому безвизу" Украина – ЕС. Мы успешно завершили техническое обновление соответствующего приложения к Соглашению об ассоциации,
– заявил Кулеба.
Обновление этого документа, по словам главы МИД, поможет Украине интегрироваться во внутренний цифровой рынок ЕС. В нем будет прописан совместный рабочий план по сотрудничеству в электронных доверительных услугах.
Другие "безвизы" с ЕС: главное
Кроме "цифрового безвиза", в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС прописаны еще 4 пункта интеграции украинского рынка.
- Авиационный. 12 октября 2021 года между Украиной и ЕС было подписано соглашение о едином авиационном пространстве. Таким образом произошла интеграция в авиационное пространство ЕС.
- Промышленный. Соглашение об общем рынке промышленных товаров планируют подписать на саммите Украина – ЕС.
- "Энергетический безвиз". В ближайшие годы должна состояться синхронизация украинских энергосетей с европейской системой. В то же время это будет означать отключение от сетей Беларуси и России.
- Таможенный. Он предусматривает взаимное признание уполномоченных экономических операторов и присоединения Украины к Конвенции о процедуре общего транзита.