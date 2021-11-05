Мы прокладываем путь к "цифровому безвизу" с ЕС, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о заинтересованности Украины в двустороннем сотрудничестве с Организацией регуляторных рынков электронных коммуникаций ЕС. Это позволит Украине стать на шаг ближе к "цифровому безвизу" с ЕС.

По словам Дмитрия Кулебы, Украина активно работает для получения "цифрового безвиза" с Европейским Союзом. Об этом Глава МИД заявил во время выступления на "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

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Обновление приложения к Соглашению об ассоциации

Дмитрий Кулеба заявил, что приложение к Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом обновили, в частности в части об интеграции цифрового рынка.

Шаг за шагом мы прокладываем путь к "цифровому безвизу" Украина – ЕС. Мы успешно завершили техническое обновление соответствующего приложения к Соглашению об ассоциации,

– заявил Кулеба.

Обновление этого документа, по словам главы МИД, поможет Украине интегрироваться во внутренний цифровой рынок ЕС. В нем будет прописан совместный рабочий план по сотрудничеству в электронных доверительных услугах.

Другие "безвизы" с ЕС: главное

"Цифровой безвиз" – один из 5 пунктов интеграции Украины в Евросоюз. Его введение предусматривает свободную электронную торговлю со странами ЕС, возможность использования цифровой подписи во внешнеэкономической деятельности и высвобождение частот для внедрения связи 5G.

Кроме "цифрового безвиза", в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС прописаны еще 4 пункта интеграции украинского рынка.