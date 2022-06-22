Ми у цьому зацікавлені, – Огризко пояснив, чому Україні вигідне членство Молдови й Грузії в ЄС

Україна та Молдова отримали від Єврокомісії рекомендацію надати статус кандидата у члени ЄС. Проте негативне рішення чекало на Грузію.

Чим більше країн з пострадянського простору приєднається до цивілізаційної Європи, тим краще нам. Про це 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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"Це означає, що цей простір свободи та демократії буде більшим. А оскільки він не більшає, – це якраз в "плюс" Росії, а не Україні", – пояснив Володимир Огризко.

Крім того, він пригадав про обʼєднання ГУАМ, де є 4 країни – Україна, Грузія, Молдова та Азербайджан власне. Там йдеться про те, що ці країни мають максимально використовувати можливості, які надаються для того, щоб пришвидшено наближатися до Європейського Союзу чи НАТО.

Безумовно ми зацікавлені в тому, щоб і Молдова була з нами, щоб вона була тією країною, яка так само долучиться до Європейського Союзу. Це важливо для нас і політично, і стратегічно. Я думаю, тоді питання Придністровʼя вирішиться максимально швидко,

– зазначив Володимир Огризко.

"Тут, як не крути, і Молдова, і Грузія – наші партнери, близькі нам країни", – додав Огризко. Також він акцентував, що Україна стратегічно зацікавлена в тому, щоб вони були в ЄС.

Останні новини щодо статусу кандидата в ЄС

В Єврокомісії рекомендували надати такий статус нашій державі. Відповідне рішення озвучила президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона підкреслила, що Україні рекомендують надати статус кандидата в члени Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклія Гарібашвілі заявив, що голова фракції партії "Слуга Народу" нібито вимагав від США та європейських країн, щоб Грузії не надавали статусу кандидата в члени ЄС. Також, на його думку, Європейський Союз має спочатку надати статус кандидата на вступ саме Грузії, яка вже тривалий час впроваджує реформи та робить все для зближення з Європою.

Давид Арахамія 22 червня відповів на звинувачення у свій бік, які напередодні озвучив прем'єр Грузії. Він закликав грузинський народ "не вестися на фейки та провокації" своєї влади.

У столиці Грузії тисячі людей вийшли на протест. Всі вони виступили на підтримку євроінтеграції країни.

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