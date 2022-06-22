Грузія завжди була і буде другом України! Хочу подякувати всьому грузинському народу за підтримку України та наших громадян. І прошу не вестись на провокації й фейки, які розповсюджує прем'єр-міністр Грузії,
– написав Арахамія.


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