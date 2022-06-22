Мы в этом заинтересованы, – Огрызко объяснил, почему Украине выгодно членство Молдовы и Грузии

Украина и Молдова получили от Еврокомиссии рекомендацию предоставить статус кандидата в члены ЕС. Однако негативное решение ждало Грузию.

Чем больше стран постсоветского пространства присоединится к цивилизационной Европе, тем лучше нам. Об этом 24 каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко.

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"Это значит, что это пространство свободы и демократии будет больше. А поскольку оно не увеличивается, – это как раз в "плюс" России, а не Украине", – объяснил Владимир Огрызко.

Кроме того, он вспомнил об объединении ГУАМ, где есть 4 страны – Украина, Грузия, Молдова и Азербайджан. Там говорится, что эти страны должны максимально использовать возможности, которые предоставляются для того, чтобы ускоренно приближаться к Европейскому Союзу или НАТО.

Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы и Молдова была с нами, чтобы она была той страной, которая так же присоединится к Европейскому Союзу. Это важно для нас и политически, и стратегически. Я думаю, тогда вопрос Приднестровья решится максимально быстро,

– отметил Владимир Огрызко.

"Здесь, как ни крути, и Молдова, и Грузия – наши партнеры, близкие нам страны", – добавил Огрызко. Также он подчеркнул, что Украина стратегически заинтересована в том, чтобы они были в ЕС.

Последние новости о статусе кандидата в ЕС

В Еврокомиссии рекомендовали предоставить такой статус нашему государству. Соответствующее решение озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она подчеркнула, что Украине рекомендуют предоставить статус кандидата в члены Евросоюза.

Премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили заявил, что глава фракции партии "Слуга Народа" якобы требовал от США и европейских стран, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС. Также, по его мнению, Европейский Союз должен сначала предоставить статус кандидата на вступление именно Грузии, которая уже долгое время внедряет реформы и делает все для сближения с Европой.

Давид Арахамия 22 июня ответил на обвинения в свою сторону, озвученные накануне премьером Грузии. Он призвал грузинский народ "не вестись на фейки и провокации" своей власти.

В столице Грузии тысячи человек вышли на протест. Все они выступили в поддержку евроинтеграции страны.

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