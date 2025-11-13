Найголовніше – це вироки, – Зеленський вважає, що президент країни у війні не може мати друзів
- Володимир Зеленський підтримує розслідування корупції в енергетичному секторі.
- Президент підкреслив важливість вироків для винних.
Володимир Зеленський підтримає розслідування розкрадання сфери енергетики. До неї причетні представники енергетичного сектору та урядовці.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, передає 24 Канал.
Що каже Зеленський про корупційний скандал?
Президент України Зеленський підтвердив, що підтримає розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці.
Крім того, уточнив виданню, що не спілкувався з фігурантом Тимуром Міндічем із моменту оголошення розслідування.
Найголовніше – це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів,
– наголосив лідер України.
Зеленський додав, перш за все, міністри нестимуть політичну відповідальність, а рішення суду визначать міру покарання. Глава держави запевнив, що не впливатиме на антикорупційні органи, а всі винні мають бути рівними перед законом.
Які є результати розслідування?
Володимир Зеленський 12 листопада повідомив, що підпише санкції проти свого колишнього бізнес-партнера Тимура Міндіча та підприємця Олександра Цукермана, які причетні до схеми. Вже 13 листопада стало відомо, що проти них ввели обмеження.
Також унаслідок справи подали у відставку двоє міністрів – енергетики та юстиції. До такого їх закликав також президент України.
НАБУ та САП повідомили про затримання п'ятьох підозрюваних у межах розслідування.
Деталі справи
Нагадаємо, за даними слідства, йдеться про розкрадання до 100 мільйонів доларів на будівництві оборонних споруд для захисту українських енергооб'єктів від російських ударів.
НАБУ та САП провели операцію "Мідас", викривши корупційну схему. Слідчі проводили також обшуки в офісі Енергоатому.
Водночас "керівник" корупційної схеми Тимур Міндіч виїхав з України за 4,5 години до початку обшуків у його квартирах у Києві. За даними ЗМІ, слідчі дії у чотирьох помешканнях тривали близько 12 годин.