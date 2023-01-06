Хотіли бути крутими й пафосними: як війна назавжди зруйнувала столітні міфи про Росію

Подумав, що цей рік перетворив термін "вісь зла" з чогось досить абстрактно-публіцистичного на цілком конкретне, матеріалізувавши цю саму "вісь". Весь адекватний світ розуміє, хто у цю "вісь" входить, і що основний її суб'єкт – Росія.

Як Росія вдавала з себе похмуру, але цікаву країну

З останньою взагалі все дуже цікаво, бо так само виразно ми спостерігали повну деконструкцію "російського міфу", який формувався століттями.

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У його межах Росія – це похмура, але своєрідно приваблива цивілізація, що має "велику культуру", а також багато всього іншого цікавого та екзотичного для середньостатистичних європейців та американців.

Звісно, були у світі й раніше люди, які тверезо оцінювали так звану "Росію" як виразний глухий кут розвитку людства, злу та огидну імперію, що може і хоче лише руйнувати. Але у широкого загалу ставлення зберігалося цілком поблажливим.

Зараз усе не так. Точніше, рухається у напрямку до "усе не так". Адже дуже багато індивідів з останніх сил хапаються за вигаданий образ Росії, якої ніколи не існувало.

Імперія гине без пафосного міфу

До них належить і Папа Франциск, який тужить за російською культурою. Але це все – тіні минулого. Весь цей привабливий імперський образ розбився на скелях реальності. Реальності геноциду, злодійства, крадених унітазів та "чмобіків", котрих женуть на м'ясо.

Усі побачили просто зло, яке не має і не може мати напівтонів. І цій своїй абсолютності декому зло навіть видається карикатурним. "Ну не може ж бути так..." Може! Ба більше, так і є. Карикатурне, корумповане, тупе зло, яке від цього лише набуває повноти своєї злодійської природи.

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Намагаючись "погасити" Україну, вони навпаки знову і знову "підсвітлюють" свою власну природу, яка раніше для багатьох лишалася у темряві. Раніше – це у доінтернетну епоху, коли можна було вигадати реальність, описати її у книгах та фільмах, і будувати легітимність, спираючись на таку вигадану реальність.

Але вигадки розпадаються, зникають на наших очах. Імперський міф перетворюється на анекдот, дійовими особами якого є:

один бункерний дід,

дебільний "туземний" вождь із обслуги діда,

кілька карикатурних генералів,

агресивні алкоголіки,

брехливі пропагандисти.

Якби у людей, які диригують фінальним актом життя імперії, було стратегічне бачення, вони б уже перелякалися. Бо імперія може вижити у найтяжчих ситуаціях. Навіть, наприклад, втративши армію та частину територій. Все це можна повернути. Але імперія не може без пафосного, героїчного та серйозного міфу. Тому саме ця імперія, саме тут і зараз, приречена.

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Україна нарешті самоусвідомилася

А Україна навпаки знайшла себе. Як персонаж мелодрами, який раптово вийшов з багаторічної коми і згадав, хто він є. Дуже довгий час Україна просто не пам'ятала саму себе, самоусвідомлюючись як звичайний уламок імперії. Як уламок імперії вона загнивала так само як і сама імперія.

Можливо, навіть у гірших формах. А чому? Бо уламок завжди гірший за ціле. Особливо, якщо саме це ціле – це просто віджилий організм. Тому Україна мала або стати на шлях пошуку себе, або зникнути. Пройшовши близько до останнього, ми все ж постали на шлях до першого. І все інше – від дерусифікації й до військової співпраці з США – це похідне від цього самовіднайдення.

Україна знаходить себе, Росія – остаточно втрачає. І це зараз головне.