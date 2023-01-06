Хотели быть крутыми и пафосными: как война навсегда разрушила столетние мифы о России

Подумал, что этот год превратил термин "ось зла" из чего-то достаточно абстрактно-публицистического в вполне конкретное, материализовав эту самую "ось". Весь адекватный мир понимает, кто в эту "ось" входит, и что ее основной субъект – Россия.

Как Россия притворялась мрачной, но интересной страной

С последней вообще все очень интересно, потому что так же отчетливо мы наблюдали полную деконструкцию "русского мифа", который формировался веками.

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В его пределах Россия – это мрачная, но своеобразно привлекательная цивилизация, имеющая "великую культуру", а также много всего интересного и экзотического для среднестатистических европейцев и американцев.

Конечно, были в мире и раньше люди, которые трезво оценивали так называемую "Россию" как выразительный тупик развития человечества, злую и отвратительную империю, которая может и хочет только разрушать. Но у широких кругов отношение сохранялось вполне снисходительным.

Теперь все не так. Вернее, двигается по направлению к "все не так". Ведь очень многие индивиды из последних сил хватаются за вымышленный образ России, которой никогда не существовало.

Империя погибает без пафосного мифа

К ним относится и Папа Франциск, который тоскует по русской культуре. Но это все – тени прошлого. Весь этот обаятельный имперский образ разбился на скалах реальности. Реальности геноцида, воровства, ворованных унитазов и "чмобиков", гонящих на мясо.

Все увидели просто зло, у которого нет и не может иметь полутонов. И этой своей абсолютности некоторым зло даже кажется карикатурным. "Ну не может быть так..." Может! Более того, так и есть. Карикатурное, коррумпированное, тупое зло, которое от этого только приобретает полноту своей воровской природы.

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Пытаясь "погасить" Украину, они наоборот снова и снова "подсвечивают" свою собственную природу, которая раньше для многих оставалась в темноте. Раньше – это в доинтернетную эпоху, когда можно было придумать реальность, описать ее в книгах и фильмах и строить легитимность, опираясь на такую вымышленную реальность.

Но выдумки распадаются, исчезают на наших глазах. Имперский миф превращается в анекдот, действующими лицами которого являются:

один бункерный дед,

дебильный "туземный" вождь из обслуги деда,

несколько карикатурных генералов,

агрессивные алкоголики,

лживые пропагандисты.

Если бы у людей, дирижирующих финальным актом жизни империи, было стратегическое видение, они бы уже испугались. Ибо империя может выжить в самых тяжелых ситуациях. Даже, например, потеряв армию и часть территорий. Всё это можно вернуть. Но империя не может без пафосного, героического и серьезного мифа. Поэтому именно эта империя, здесь и сейчас, обречена.

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Украина наконец-то самоосозналась

А Украина, наоборот, нашла себя. Как персонаж мелодрамы, который внезапно вышел из многолетней комы и вспомнил, кто он есть. Очень долгое время Украина просто не помнила себя, самосознаваясь как обычный обломок империи. Как обломок империи она загнивала так же, как и сама империя.

Может быть, даже в худших формах. А почему? Ибо обломок всегда хуже целого. Особенно если именно это целое – это просто отживший организм. Поэтому Украина должна была либо встать на путь поиска себя, либо исчезнуть. Пройдя близко к последнему, мы все-таки встали на путь к первому. И все остальное – от дерусификации и до военного сотрудничества с США – это производное от этого самообретения.

Украина находит себя, Россия – окончательно теряет. И это сейчас главное.