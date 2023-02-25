Чому носії "Кинджалів" почали злітати в Росії: генерал розкрив мету Путіна
У суботу, 25 лютого, російські окупанти підіймали у небо МіГ-31К, тому по всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Таким чином росіяни намагаються тримати у напрузі українців.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше російські літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал", часто злітали з аеродромів Білорусі.
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Тоді повітряна тривога в Україні могла тривати кілька годин, поки ці винищувачі кружляли у повітрі. Однак 25 лютого сигнал ракетної небезпеки скасовували доволі швидко.
Як зазначив Романенко, попри те, що російські окупанти трохи змінили підхід до польотів МіГ-31К, їхня мета залишається незмінною. Таким чином Росія хоче виснажувати нашу протиповітряну оборону.
Проблеми Росії
Військовий експерт наголосив, що у Росії є певні проблеми з ресурсами.
- У росіян закінчуються або вже закінчилися запаси іранських дронів-камікадзе Shahed.
- Високоточні ракети наземного базування "Іскандер-М" у Росії ще є, але в обмеженій кількості. Романенко припустив, що росіяни почали активно використовувати недоторканний запас таких ракет.
- Також окупанти використали дуже багато ракет повітряного базування на кшталт Х-101 та Х-555. Генерал-лейтенант зазначив, що росіяни виробляють не більше 45 – 50 таких ракет на місяць. Відтак, не встигають поповнювати свої запаси.
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Путіну важливо тиснути на Україну
Однак, за словами Романенка, попри такі проблеми, російська влада не може дозволити собі пасивність у війні.
Владіміру Путіну важливо тиснути на Україну. Він це робить з воєнної точки зору, використовуючи всі можливі засоби,
– наголосив військовий експерт.
Він додав, що саме тому окупанти підіймають у повітря літаки МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47м2 "Кинджал".
Генерал-лейтенант зауважив, що насправді у Росії не так багато цих винищувачів.
"В одного з таких літаків були проблеми з двигуном. Був час, коли літали 2 МіГ. Зараз знову підіймаються у повітря 3", – сказав Романенко.
Росіяни намагаються виснажити українську ППО
Військовий експерт зазначив, що "Кинджал" – це гіперзвукова ракета, яка становить велику небезпеку.
На сьогодні, на жаль, наша ППО не може боротися з такими ракетами. Росіяни це знають і використовують це. Причому не таким чином, що літаки піднялися і кружляють. Зараз вони роблять кілька зльотів та посадок, щоб ми включалися і виключалися.
За словами Романенка, таким чином окупанти намагаються виявити місцеперебування наших засобів протиповітряної оборони. З цією ж метою російські загарбники запускали в повітряному просторі України повітряні кулі з відбивачами.
"Таким чином вони намагаються перенапружувати роботу нашої ППО, виснажувати її. А також виявляти місцеперебування засобів протиповітряної оборони, щоб надалі намагатися завдавати ударів по цих засобах", – сказав військовий експерт.
Ракетні атаки Росії по Україні: коротко
- Кількість масованих ракетних атак Росії по українських об'єктах зменшилась. У Повітряних силах ЗСУ пов'язують це з тим, що загарбники мають значно менше далекобійної зброї.
- Кирило Буданов – очільник ГУР Міноборони – розповів, що у Росії залишилися невеликі відсотки від загальної кількості ракет. Виробництво країни-терористки не встигає поповнювати запаси.
- Очільник ГУР додав, що за місяць Росія може виробити 20 – 22 "Калібрів" та 15 – 20 ракет Х-101. Саме тому інтенсивність обстрілів падає, а кількість ракет у кожному залпі зменшується.