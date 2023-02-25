Чому носії "Кинджалів" почали злітати в Росії: генерал розкрив мету Путіна

У суботу, 25 лютого, російські окупанти підіймали у небо МіГ-31К, тому по всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Таким чином росіяни намагаються тримати у напрузі українців.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше російські літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал", часто злітали з аеродромів Білорусі.

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Тоді повітряна тривога в Україні могла тривати кілька годин, поки ці винищувачі кружляли у повітрі. Однак 25 лютого сигнал ракетної небезпеки скасовували доволі швидко.

Як зазначив Романенко, попри те, що російські окупанти трохи змінили підхід до польотів МіГ-31К, їхня мета залишається незмінною. Таким чином Росія хоче виснажувати нашу протиповітряну оборону.

Проблеми Росії

Військовий експерт наголосив, що у Росії є певні проблеми з ресурсами.

У росіян закінчуються або вже закінчилися запаси іранських дронів-камікадзе Shahed.

Високоточні ракети наземного базування "Іскандер-М" у Росії ще є, але в обмеженій кількості. Романенко припустив, що росіяни почали активно використовувати недоторканний запас таких ракет.

Також окупанти використали дуже багато ракет повітряного базування на кшталт Х-101 та Х-555. Генерал-лейтенант зазначив, що росіяни виробляють не більше 45 – 50 таких ракет на місяць. Відтак, не встигають поповнювати свої запаси.

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Путіну важливо тиснути на Україну

Однак, за словами Романенка, попри такі проблеми, російська влада не може дозволити собі пасивність у війні.

Владіміру Путіну важливо тиснути на Україну. Він це робить з воєнної точки зору, використовуючи всі можливі засоби,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що саме тому окупанти підіймають у повітря літаки МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47м2 "Кинджал".

Генерал-лейтенант зауважив, що насправді у Росії не так багато цих винищувачів.

"В одного з таких літаків були проблеми з двигуном. Був час, коли літали 2 МіГ. Зараз знову підіймаються у повітря 3", – сказав Романенко.

Росіяни намагаються виснажити українську ППО

Військовий експерт зазначив, що "Кинджал" – це гіперзвукова ракета, яка становить велику небезпеку.

Ігор Романенко Військовий експерт, генерал-лейтенант На сьогодні, на жаль, наша ППО не може боротися з такими ракетами. Росіяни це знають і використовують це. Причому не таким чином, що літаки піднялися і кружляють. Зараз вони роблять кілька зльотів та посадок, щоб ми включалися і виключалися.

За словами Романенка, таким чином окупанти намагаються виявити місцеперебування наших засобів протиповітряної оборони. З цією ж метою російські загарбники запускали в повітряному просторі України повітряні кулі з відбивачами.

"Таким чином вони намагаються перенапружувати роботу нашої ППО, виснажувати її. А також виявляти місцеперебування засобів протиповітряної оборони, щоб надалі намагатися завдавати ударів по цих засобах", – сказав військовий експерт.

Ракетні атаки Росії по Україні: коротко