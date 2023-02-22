Кирило Буданов – очільник ГУР Міноборони – розповів, що у Росії залишилися невеликі відсотки від загальної кількості ракет. Виробництво країни-терористки не встигає.
Зверніть увагу Тепер ми її ріжемо, – Буданов про карту з розділеною Росією у його кабінеті
Залишилися невеликі відсотки від загальної кількості. Виробляється менше, ніж вони застосовують в одному залпі, не встигає виробництво. Росія – це не СРСР,
– наголосив Буданов.
Скільки ракет виготовляє Росія
Очільник ГУР додав, що за місяць Росія може виробити:
- 20 – 22 "Калібрів";
- 15 – 20 ракет Х-101.
Саме тому інтенсивність обстрілів падає, а кількість ракет у кожному залпі зменшується.
Росія не має потужностей. Це – мильна бульбашка.