Кирило Буданов – очільник ГУР Міноборони – розповів, що у Росії залишилися невеликі відсотки від загальної кількості ракет. Виробництво країни-терористки не встигає.

Зверніть увагу Тепер ми її ріжемо, – Буданов про карту з розділеною Росією у його кабінеті

Залишилися невеликі відсотки від загальної кількості. Виробляється менше, ніж вони застосовують в одному залпі, не встигає виробництво. Росія – це не СРСР,

– наголосив Буданов.

Скільки ракет виготовляє Росія

Очільник ГУР додав, що за місяць Росія може виробити:

20 – 22 "Калібрів";

15 – 20 ракет Х-101.

Саме тому інтенсивність обстрілів падає, а кількість ракет у кожному залпі зменшується.

Росія не має потужностей. Це – мильна бульбашка.