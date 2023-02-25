Почему носители "Кинжалов" начали взлетать в России: генерал раскрыл цель Путина
В субботу, 25 февраля, российские оккупанты поднимали в небо МиГ-31К, поэтому во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Таким образом, россияне пытаются держать в напряжении украинцев.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Ранее российские самолеты МиГ-31К, являющиеся носителями ракет "Кинжал", часто слетали с аэродромов Беларуси.
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Тогда воздушная тревога в Украине могла продолжаться несколько часов, пока эти истребители кружились в воздухе. Однако 25 февраля сигнал ракетной опасности отменяли довольно быстро.
Как отметил Романенко, несмотря на то, что российские оккупанты немного изменили подход к полетам МиГ-31К, их цель остается неизменной. Таким образом Россия хочет истощать нашу противовоздушную оборону.
Проблемы России
Военный эксперт подчеркнул, что у России есть определенные проблемы с ресурсами.
- У россиян заканчиваются или уже закончились запасы иранских дронов-камикадзе Shahed.
- Высокоточные ракеты наземного базирования "Искандер-М" у России еще есть, но в ограниченном количестве. Романенко предположил, что россияне начали активно использовать неприкосновенный запас таких ракет.
- Также оккупанты использовали очень много ракет воздушного базирования типа Х-101 и Х-555. Генерал-лейтенант отметил, что россияне производят не более 45 – 50 таких ракет в месяц. Следовательно, не успевают пополнять свои запасы.
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Путину важно давить на Украину
Однако, по словам Романенко, несмотря на такие проблемы, российские власти не могут позволить себе пассивность в войне.
Владимиру Путину важно давить на Украину. Он это делает с военной точки зрения, используя все возможные средства,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что именно поэтому оккупанты поднимают в воздух самолеты МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47м2 "Кинжал".
Генерал-лейтенант отметил, что на самом деле в России не так много этих истребителей.
"У одного из таких самолетов были проблемы с двигателем. Было время, когда летали 2 МиГ. Сейчас снова поднимаются в воздух 3", – сказал Романенко.
Россияне пытаются истощить украинскую ПВО
Военный эксперт отметил, что "Кинжал" – это гиперзвуковая ракета, представляющая большую опасность.
На сегодняшний день, к сожалению, наша ПВО не может бороться с такими ракетами. Россияне это знают и используют это. Причем не таким образом, что самолеты поднялись и кружатся. Сейчас они совершают несколько взлетов и посадок, чтобы мы включались и выключались.
По словам Романенко, таким образом оккупанты пытаются выявить местонахождение наших средств противовоздушной обороны. С этой же целью российские захватчики запускали в воздушном пространстве Украины шары с отражателями.
"Таким образом они пытаются перенапрягать работу нашей ПВО, истощать ее. А также выявлять местонахождение средств противовоздушной обороны, чтобы в дальнейшем пытаться наносить удары по этим средствам", – сказал военный эксперт.
Ракетные атаки России по Украине: коротко
- Количество массированных ракетных атак России по украинским объектам уменьшилось. В Воздушных силах ВСУ связывают это с тем, что захватчики имеют гораздо меньше дальнобойного оружия.
- Кирилл Буданов – глава ГУР Минобороны – рассказал, что у России остались небольшие проценты от общего количества ракет. Производство страны-террориста не успевает пополнять запасы.
- Глава ГУР добавил, что за месяц Россия может произвести 20 – 22 "Калибра" и 15 – 20 ракет Х-101. Поэтому интенсивность обстрелов падает, а количество ракет в каждом залпе уменьшается.