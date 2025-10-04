В Україні триває кровопролитна війна проти Росії, яка щоденно забирає життя українських військових та цивільних. Так, сумну звістку про загибель земляка отримали жителі Білоцерківської громади.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на пресслужбу міської громади Білоцерківщини. Дивіться також Помер чоловік, якого поранила куля ППО у Конотопі на Сумщині Ким був полеглий воїн? Молодший сержант Микола Анатолійович Щеглунов народився 1983 року. Чоловік служив на посаді командира розвідувального відділення мотопіхотного батальйону однієї з військових частин. Проте 26 вересня 2025 року його життя обірвалося на полі бою. Микола Щелгунов загинув виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Гришине Покровського району Донецької області. 24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять Миколі Щелгунову! Втрати України на війні проти Росії Доброволець Віталій Янковський віддав життя, боронячи Україну від російських загарбників. Він був відомим священнослужителем, викладачем, відзначеним низкою церковних нагород за служіння громаді та Церкві.

На війні також загинув 27-річний воїн зі Львівщини Олександр Гбур. Виконуючи бойове завдання в районі Троїцького Дніпропетровської області, він прикрив собою побратимів, пожертвувавши собою.

17 вересня 2025 року війна забрала життя українського музиканта та актора Андрія Нескубіна. Він загинув внаслідок авіаційного удару.

Ще однією жертвою війни став французький фотокореспондент Антоні Лаллікан, який працював разом з українським журналістом Григорієм Іванченком на Донеччині.