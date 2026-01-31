Тернопільщина у скорботі: на війні загинули захисники Микола Васильчук та Ігор Худик

У боях проти російських окупантів загинули двоє Героїв з Тернопільської області. Вони до останнього подиху захищали Україну від російської агресії й намагалися наблизити перемогу.

Про загиблих Миколу Васильчука та Ігоря Худика розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Тримала небо над нами": на фронті загинула медикиня Олександра Ліскунова

Що відомо про Героїв з Тернопільщини?

На фронті загинув молодий воїн родом із села Мартинівка, що на Рівненщині, Микола Миколайович Васильчук. Разом із дружиною Ольгою та дітьми він проживав у Коханівці Тернопільської області.

Як розповіли в Вишнівецькій селищній раді, Микола Васильчук народився 8 травня 1994 року. Навчався майбутній воїн у селищі Смига, де виріс щирим, працьовитим і відповідальним хлопцем. Микола зустрів своє кохання й у 2012 році вони створили сім'ю. У пари народилися троє дітей – Діана, Володимир і Роман. На жаль, наймолодший син помер у 2023 році через важку хворобу. Микола Васильчук, переживши такий біль, залишався опорою для своєї родини.

У лютому 2024 року Микола Миколайович мобілізувався до лав Збройних Сил України. Як справжній захисник та батько чоловік пішов захищати Україну. Прослужив Микола Васильчук до 26 жовтня 2024 року, з того дня він вважався зниклим безвісти. Однак родина отримала страшну звістку: батько та коханий чоловік героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу Новодмитрівки Покровського району Донецької області.

Він віддав своє життя, боронячи Україну, її свободу й наше майбутнє. Життя захисника обірвала війна, але пам’ять про Миколу Васильчука назавжди залишиться у серцях рідних, друзів і всієї громади. Схиляємо голови у скорботі,

– пишуть односельці.

Ще один захисник з Тернопільщини загинув 9 липня 2025 року. Селищний голова Залозецької громади Андрій Нога зазначив, що до лав Небесного війська приєднався уродженець села Мильне Ігор Олегович Худик. Чоловік народився 21 квітня 1991 року й разом з родиною проживав у селі Золота Слобода. Ігор Олегович зник безвісти під час боїв у Запорізькій області. Звістка про нього не надходила понад пів року. Загибель Ігоря офіційно підтвердилася лише нещодавно. Поховали Героя в його селі на Козівщині, а в громаді в пам'ять про захисника оголосили День жалоби.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним загиблих Героїв Миколи Васильчука та Ігоря Худика. Вічна пам'ять та слава мужнім оборонцям України!

Українські захисники кладуть життя за Україну: останні новини