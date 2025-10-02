У Миколаєві було чутно звук вибуху
- У Миколаєві ввечері 2 жовтня пролунали вибухи без оголошення тривоги.
- Офіційних коментарів від влади щодо вибухів наразі немає.
Ввечері 2 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. У цей час не була оголошена тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Миколаєві?
Вибух у Миколаєві пролунав о 22:38.
Зауважимо, що у цей момент повітряна тривога у місті оголошена не була. Не оголосили її й одразу опісля. Офіційних коментарів від влади станом на зараз не надходило.
Крім цього, інформація про вибухи практично у той же час надійшла і з Херсона. Сирен там також не було.
Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Що відомо про атаки Росії на Україну?
Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу заявив, що восени атак може побільшати. Річ у тім, що збивати дрони під час поганої погоди важче, чим, ймовірно, скористається Росія. Можливості авіації обмежені, а мобільним групам важко побачити безпілотники крізь дощ чи сніг.
Протягом минулої доби Росія запустила 86 ударних БпЛА. ППО збила чи подавила 53 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 31 безпілотника на 6 локаціях.
Нарожний вважає, що для цивільних українців більшу небезпеку несуть саме "Шахеди". Бо під час масованих атак ППО надасть пріорітет збиттю крилатих ракет, бо ті мають значно більший боєзаряд.