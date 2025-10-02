Укр Рус
2 жовтня, 22:41
2

У Миколаєві було чутно звук вибуху

Дмитро Усик
Основні тези
  • У Миколаєві ввечері 2 жовтня пролунали вибухи без оголошення тривоги.
  • Офіційних коментарів від влади щодо вибухів наразі немає.

Ввечері 2 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. У цей час не була оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Миколаєві?

Вибух у Миколаєві пролунав о 22:38.

Зауважимо, що у цей момент повітряна тривога у місті оголошена не була. Не оголосили її й одразу опісля. Офіційних коментарів від влади станом на зараз не надходило.

Крім цього, інформація про вибухи практично у той же час надійшла і з Херсона. Сирен там також не було.

Що відомо про атаки Росії на Україну?

  • Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу заявив, що восени атак може побільшати. Річ у тім, що збивати дрони під час поганої погоди важче, чим, ймовірно, скористається Росія. Можливості авіації обмежені, а мобільним групам важко побачити безпілотники крізь дощ чи сніг.

  • Протягом минулої доби Росія запустила 86 ударних БпЛА. ППО збила чи подавила 53 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 31 безпілотника на 6 локаціях.

  • Нарожний вважає, що для цивільних українців більшу небезпеку несуть саме "Шахеди".  Бо під час масованих атак ППО надасть пріорітет збиттю крилатих ракет, бо ті мають значно більший боєзаряд.