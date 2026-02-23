Як і у Львові: у Миколаєві спрацювала саморобна вибухівка

У Миколаєві прогримів вибух біля будівлі патрульної поліції. Семеро правоохоронців постраждало, один перебуває у важкому стані.

Про це інформує Миколаївська обласна прокуратура.

Які подробиці теракту в Миколаєві наразі відомі?

За попередніми даними прокуратури, вибух стався близько 18:10 на території закритої АЗС, яка розташована неподалік управління патрульної поліції у Миколаївській області.

У цей момент там перебували поліцейські, які приїхали на перезмінку.

Внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою травм зазнало семеро правоохоронців. Одного з них госпіталізували у важкому стані.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато розслідування за статтею про терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки. Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України у Миколаївській області.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

