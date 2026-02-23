Как и во Львове: в Николаеве сработала самодельная взрывчатка
- В Николаеве возле здания патрульной полиции произошел взрыв, в результате которого пострадали семь правоохранителей, один в тяжелом состоянии.
- Начато расследование по статье о террористическом акте под руководством Николаевской областной прокуратуры, его осуществляет СБУ в Николаевской области.
В Николаеве прогремел взрыв возле здания патрульной полиции. Семеро правоохранителей пострадали, один находится в тяжелом состоянии.
Об этом информирует Николаевская областная прокуратура.
Какие подробности теракта в Николаеве пока известны?
По предварительным данным прокуратуры взрыв произошел около 18:10 на территории закрытой АЗС, которая расположена недалеко от управления патрульной полиции в Николаевской области.
В этот момент там находились полицейские, которые приехали на пересменку.
В результате срабатывания самодельного взрывного устройства травмы получили семь правоохранителей. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры начато расследование по статье о террористическом акте, причинившем тяжкие последствия. Досудебное расследование осуществляет Служба безопасности Украины в Николаевской области.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Похожий теракт произошел во Львове: что известно?
Днем ранее во Львове 33-летняя жительница Ровенской области по указаниям "куратора" российских спецслужб самостоятельно изготовила взрывчатку и заложила ее в мусорные баки.
Злоумышленница позвонила в полицию и сообщила о якобы проникновении в магазин в центре Львова.
В результате детонации взрывчатки пострадали 25 человек. Все, за исключением одного несовершеннолетнего парня, являются работниками Нацполиции или Нацгвардии. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.
Одна 23-летняя полицейская, которая приехала с первым экипажем на место вызова, погибла.