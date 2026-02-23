Как и во Львове: в Николаеве сработала самодельная взрывчатка

В Николаеве прогремел взрыв возле здания патрульной полиции. Семеро правоохранителей пострадали, один находится в тяжелом состоянии.

Об этом информирует Николаевская областная прокуратура.

Какие подробности теракта в Николаеве пока известны?

По предварительным данным прокуратуры взрыв произошел около 18:10 на территории закрытой АЗС, которая расположена недалеко от управления патрульной полиции в Николаевской области.

В этот момент там находились полицейские, которые приехали на пересменку.

В результате срабатывания самодельного взрывного устройства травмы получили семь правоохранителей. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры начато расследование по статье о террористическом акте, причинившем тяжкие последствия. Досудебное расследование осуществляет Служба безопасности Украины в Николаевской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

