США хочуть налагодити масовий випуск своїх "Шахедів": що це за дрони та хто їх запускатиме

Пентагон планує налагодити масове виробництво дронів-камікадзе LUCAS, створених за зразком іранських Shahed. Поштовхом до цього стали бойові дії у Перській затоці.

Міноборони США хоче налагодити масовий випуск американських аналогів "Шахедів" під назвою LUCAS. Їх уже використали цього річ проти Ірану. Про це із посиланням на представників Пентагону повідомляє The Wall Street Journal.

Де та як використовували LUCAS?

У "міністерстві війни" зазначають, що апарат добре показав себе під час використання і наразі проходить доопрацювання під серійне виробництво. Перші моделі LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) були розгорнуті американськими силами на Близькому Сході в грудні минулого року.

Важливо! Виробник SpektreWorks випустив десятки таких машин, проте у військових поки не розкрили, скільки з них уже застосували в боях. Центральне командування США (CENTCOM) 28 лютого повідомило про перше офіційне бойове використання цих безпілотників під час операції проти Ірану, проте які саме цілі зазнали удару – не уточнили.

Хто та як використовуватиме нові безпілотники?

Для експлуатації LUCAS сформовано бойовий підрозділ під назвою Scorpion Strike.

Дрони мають велику дальність польоту і оснащені антенами Starlink, що дає змогу в режимі реального часу отримувати відео з камери та коригувати політ оператором.

Це підвищує точність ураження через доннаведення та роботу в умовах РЕБ і дозволяє оперативніше перенаправляти удар на пріоритетні цілі.

Зверніть увагу! Офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, у коментарі 24 Каналу зазначав, що "Шахеди" мають не просто збиватися, а логіка їх використання має стати неефективно. Водночас для цього треба навчитися їх якісно виявляти.

Запуск LUCAS можливий із катапульти, із застосуванням твердопаливного прискорювача, а також із мобільних наземних або автомобільних пускових платформ. Довжина апарата становить близько 3 метрів, розмах крил – 2,4 метра, а орієнтовна вартість одного – приблизно 35 000 доларів, що значно дешевше за традиційні далекобійні засоби ураження, що використовує армія США.

