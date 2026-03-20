Польща створює аналог "Шахеда": що відомо про новий дрон-камікадзе
- Польща завершує розробку власного дрона-камікадзе, який стане аналогом іранських "Шахедів" в рамках програми PLargonia.
- Новий дрон матиме дельтоподібну конструкцію, здатен нести до 20 кілограм бойового навантаження і долати відстань до 900 кілометрів.
Польща завершує розробку власного дрона-камікадзе, який стане аналогом іранських "Шахедів". Проєкт реалізують у межах масштабного переозброєння та розвитку автономних систем.
Фінансування дронової програми у Польщі зросло у кілька разів. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.
Що відомо про польський дрон-камікадзе?
За словами міністра, проєкт є одним із перших завдань Центру автономних систем у Варшаві, який об'єднує військових, науковців і представників оборонної промисловості для швидкого впровадження новітніх технологій.
Паралельно країна значно збільшує фінансування: якщо у 2023 році на розвиток дронів спрямували близько 100 мільйонів злотих, то у 2026 році планують витратити до 25 мільярдів злотих. Кошти підуть не лише на ударні безпілотники, а й на автономні системи та засоби боротьби з ними. Йдеться про програму PLargonia, у межах якої також створюють антидроновий щит на східному кордоні.
Новий безпілотник матиме дельтоподібну конструкцію та кілька модифікацій – навчальні й бойові. За технічними характеристиками:
- розмах крила апарата становить 2,2 метра,
- довжина – 2,6 метра,
- максимальна злітна маса – до 85 кілограмів,
- дрон здатен нести бойове навантаження до 20 кілограмів,
- розвивати швидкість до 185 кілометрів за годину,
- долати відстань до 900 кілометрів.
Розробка таких систем є частиною стратегії посилення обороноздатності Польщі та реагування на сучасні загрози, зокрема масоване застосування безпілотників у війнах.
