Росіяни можуть керувати "Шахедами" у режимі реального часу, – Повітряні сили

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що такі випадки вже фіксувалися. За його словами, вже були інциденти, коли дрон цілеспрямовано наводився оператором на автомобілі або мобільні вогневі групи.

Про нові російські розробки Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

Що Ігнат сказав про атаку на будинок "Флеша"?

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил прокоментував удар по будинку радника міністра оборони Сергій Бескрестнова "Флеша". Він заявив, що цей "Шахед" міг керуватися онлайн безпосередньо з Росії. Ігнат сказав, що цього не можна виключати, так як вже не вперше публічні люди постраждали від російської атаки.

Те, що сталося із Сергієм, дійсно теж чергове підтвердження, що не лише противник, як він заявляє, атакує якісь там об'єкти, які хоче уразити, а і житлові будинки, як багатоквартирні, так і приватні, стають об'єктом терористичних атак ворога,

– повідомив Ігнат.

Він розповів, що більшість ракет і безпілотників програмуються заздалегідь та мають задані маршрут, швидкість та висоту польоту. Проте розвиток технологій відбувається постійно та росіяни постійно покращують свої можливості.

Як росіяни покращують власні БпЛА?

Юрій Ігнат назвав кілька способів, якими користується ворог, серед них:

Mesh-мережа – це взаємодія дронів один з одним, які стають своєрідними ретрансляторами.

– це взаємодія дронів один з одним, які стають своєрідними ретрансляторами. Завдяки цьому оператор на території Росії може завдяки цій мережі управляти тим чи іншим БпЛА в режимі реального часу. Такі технології дозволяють ворогу точково атакувати рухомі цілі. Він заявляє, що вже фіксувалися випадки, коли "Шахед" прямо керується оператором і направляється на автомобіль чи мобільну вогневу. Керування через мобільні мережі . Ігнат зазначив, що ворог постійно шукає способу вдосконалити дрони. Він нагадав, що Повітряні сили попереджали про російські спроби вербування людей для того, щоб реєструвати Starlink. За його словами, окупанти можуть використовувати мобільні мережі для того, щоб за допомогою мобільних операторів управляти тим чи іншим дроном і свідченням того можуть бути сім-карти, знайдені в деяких модемах.

. Ігнат зазначив, що ворог постійно шукає способу вдосконалити дрони. Він нагадав, що Повітряні сили попереджали про російські спроби вербування людей для того, щоб реєструвати Starlink. За його словами, окупанти можуть використовувати мобільні мережі для того, щоб за допомогою мобільних операторів управляти тим чи іншим дроном і свідченням того можуть бути сім-карти, знайдені в деяких модемах. Відмінності в оснащенні. Ігнат розповідає, що вже фіксувалися російські дрони, які начебто однакового типу ззовні, проте відрізняються за певними компонентами всередині.

Ігнат заявив, що українські фахівці постійно вивчають такі дрони, щоб ефективніше їм протидіяти.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Василь Пехньо в розмові з 24 Каналом заявив, що в тактиці застосування mesh-зв'язку є чимало нових загроз. За його словами по Сергію Бескрестнову летіло чотири "Шахеди", два з них збили, але ще двом вдалося долетіти. Управління цими бортами здійснювали напряму з території Росії. Пехньо заявив, що п'ятою частиною всіх дронів, які випускають по Україні, керують з Росії за допомогою mesh-зв'язку.

