Про відповідну загрозу повідомив радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зазначив, що "машини – це лише залізо, наша цінність – люди".
Як окупанти полюють на українські МВГ?
"Флеш" розповів про один з випадків влучання керованого дрона-камікадзе типу "Шахед" по екіпажу мобільно-вогневої групи.
Зазначається, що військові намагалися збити один з дронів, поки вони були під прицілом іншого, який і вдарив по екіпажу.
Сергій Бескрестнов наголосив, що МВГ працюють у багатьох структурах і родах військ, тож варто зважати на нову російську загрозу.
Потрібно бути готовими до неї морально та фізично. Заздалегідь думати про маскування та план дій,
– підкреслив "Флеш".
Важливо! Мобільні вогневі групи нині є одним із ключових засобів протидії ударним безпілотникам, які Росія масово застосовує проти України. Журналісти 24 Каналу восени 2025 року побували на позиціях підрозділу 25-ї окремої бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда та показали, як працюють такі групи.
Як працюють українські дрони?
Ефективність боротьби з російськими БпЛА зростає: за словами міністра оборони Михайла Федорова, у березні дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих апаратів.
Зі свого боку президент України наголосив, що за чотири роки країна фактично створила нову оборонну індустрію – масштабну та дієздатну. Він підкреслив, що українська зброя є не лише засобом захисту, а й інструментом досягнення миру.
Також він заявив про розвиток далекобійних дронів із дальністю до 1750 кілометрів і зазначив, що це не про рекорди, а про можливість уражати загрози на відстані.
Окремо зазначається, що українські Сили оборони змогли вибудувати ефективну систему управління на фронті, яка значно обмежує просування противника. За словами генерала армії США у відставці, Девід Петреуса під час візиту в Україну він побачив високий рівень організації бойових дій і швидкий цикл виявлення та ураження цілей – від фіксації противника дроном до його знищення.