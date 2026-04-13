Генерал армії США у відставці Девід Петреус розповів 24 Каналу, що він разом з американською делегацією побував як в Харкові, Ізюмі, Дніпрі та Запоріжжі, так і на одному з об'єктів, де керують операціями із застосуванням дронів. Враження у нього надзвичайно позитивні.
Що його вразило на війні в Україні?
За словами Петреуса, зараз чітко видно, що Сили оборони України надійно контролюють ситуацію на фронті. Система, яку вдалося вибудувати, допомагає ефективно знищувати окупантів. А передача даних з моменту виявлення російського солдата – до його знищення йде надзвичайно швидко.
Під час візиту генералу вдалося побачити один з таких епізодів. "Мавік" виявив російського окупанта, який хотів переміститися на іншу позицію.
Він побачив, що над ним у повітрі дрон, тому кинув рюкзак та почав прискорюватися, щоб добігти до безпечної позиції. В цей час підлетіли FPV-дрони. Все це координується на великих екранах через карту та усі інші необхідні засоби,
– зазначив Петреус.
Також Україна вибудувала надійну систему позицій, які захищають від російської артилерії та ударів безпілотниками. А дрони на війні виконують зараз абсолютно різні ролі: від логістики – до евакуації поранених, якщо говорити про наземні роботизовані комплекси.
Що відомо про виробництво зброї в Україні?
- Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду Сергій Стерненко оголосив збір на дрони з секретною технологією, проти якої Росія не має протидії. Упродовж кількох днів вдалося назбирати 100 мільйонів гривень.
- Українська компанія Fire Point завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет FP-7 та FP-9. Дальність першої ракети – 300 кілометрів, а другої – до 850 кілометрів, що дозволить їй долетіти до Москви.
- Українські дрони-перехоплювачі є надзвичайно ефективними проти "Шахедів" та інших схожих безпілотників. До прикладу, у березні дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих БпЛА.