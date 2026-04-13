Генерал армії США у відставці Девід Петреус розповів 24 Каналу, що він разом з американською делегацією побував як в Харкові, Ізюмі, Дніпрі та Запоріжжі, так і на одному з об'єктів, де керують операціями із застосуванням дронів. Враження у нього надзвичайно позитивні.

Читайте також Діє дуже підозріло: що Росія готує на фронті та яких успіхів досягли ЗСУ

Що його вразило на війні в Україні?

За словами Петреуса, зараз чітко видно, що Сили оборони України надійно контролюють ситуацію на фронті. Система, яку вдалося вибудувати, допомагає ефективно знищувати окупантів. А передача даних з моменту виявлення російського солдата – до його знищення йде надзвичайно швидко.

Під час візиту генералу вдалося побачити один з таких епізодів. "Мавік" виявив російського окупанта, який хотів переміститися на іншу позицію.

Він побачив, що над ним у повітрі дрон, тому кинув рюкзак та почав прискорюватися, щоб добігти до безпечної позиції. В цей час підлетіли FPV-дрони. Все це координується на великих екранах через карту та усі інші необхідні засоби,

– зазначив Петреус.

Також Україна вибудувала надійну систему позицій, які захищають від російської артилерії та ударів безпілотниками. А дрони на війні виконують зараз абсолютно різні ролі: від логістики – до евакуації поранених, якщо говорити про наземні роботизовані комплекси.

Що відомо про виробництво зброї в Україні?