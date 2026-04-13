Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал 24 Каналу, что он вместе с американской делегацией побывал как в Харькове, Изюме, Днепре и Запорожье, так и на одном из объектов, где руководят операциями с применением дронов. Впечатления у него чрезвычайно положительные.
Что его поразило на войне в Украине?
По словам Петреуса, сейчас четко видно, что Силы обороны Украины надежно контролируют ситуацию на фронте. Система, которую удалось выстроить, помогает эффективно уничтожать оккупантов. А передача данных с момента обнаружения российского солдата – до его уничтожения идет чрезвычайно быстро.
Во время визита генералу удалось увидеть один из таких эпизодов. "Мавик" обнаружил российского оккупанта, который хотел переместиться на другую позицию.
Он увидел, что над ним в воздухе дрон, поэтому бросил рюкзак и начал ускоряться, чтобы добежать до безопасной позиции. В это время подлетели FPV-дроны. Все это координируется на больших экранах через карту и все другие необходимые средства,
– отметил Петреус.
Также Украина выстроила надежную систему позиций, которые защищают от российской артиллерии и ударов беспилотниками. А дроны на войне выполняют сейчас совершенно разные роли: от логистики – до эвакуации раненых, если говорить о наземных роботизированных комплексах.
Что известно о производстве оружия в Украине?
- Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда Сергей Стерненко объявил сбор на дроны с секретной технологией, против которой Россия не имеет противодействия. В течение нескольких дней удалось собрать 100 миллионов гривен.
- Украинская компания Fire Point завершает разработку двух сверхзвуковых баллистических ракет FP-7 и FP-9. Дальность первой ракеты – 300 километров, а второй – до 850 километров, что позволит ей долететь до Москвы.
- Украинские дроны-перехватчики чрезвычайно эффективны против "Шахедов" и других подобных беспилотников. К примеру, в марте дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч вражеских БпЛА.