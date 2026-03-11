Такого немає ніде, – Стерненко показав, як працюють українські дрони-перехоплювачі

Україна за чотири роки атак "Шахедами" знайшла спосіб протидіяти російській загрозі, створивши унікальні дрони-перехоплювачі. Коли на Близькому Сході почалась війна, США та країни Перської затоки звернулися до нашої країни по допомогу у боротьбі з іранськими БпЛА. Йдеться, імовірно, саме про дрони-перехоплювачі.

Радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу про особливості українських дронів-перехоплювачів та їхнього застосування. Нагадаємо, що українські компанії зголосилися експортувати до США безпілотники-перехоплювачі, ефективність яких у бойових умовах вже перевірена. Також певні країни Перської затоки готові їх придбати.

Як працює дрон-перехоплювач "Шахедів"?

Стерненко зазначив, як працює український дрон-перехоплювач Sting.

Він створений на базі FPV, має бойову частину. Цей дрон-перехоплювач підіймається, коли є повітряна ціль, потім переходить в горизонтальне положення, наздоганяє "Шахед" і збиває його,

– пояснив він.

Цікаво, що під час застосування дронів-перехоплювачів найчастіше "Шахед" детонує у повітрі, що, за словами радника міністра оборони, мінімізує ризики для цивільного населення. Через те що на ньому вже є близько пів кілограма, а інколи і більше, вибухової речовини, це сприяє детонації в повітрі.

Зверніть увагу! Український дрон-перехоплювач Sting – один з найрезультативніших засобів щодо збиття "Шахедів", відсоток його успішних влучань складає 80 – 90%. Його швидкість – до 160 км/год, нової модифікації – до 315 км/год, висота, на яку підіймається, – 3 кілометри. Sting працює проти БпЛА типу "Шахед" ("Герань-2"), дронів-розвідників "Орлан", Zala, SuperCam та повільних FPV-дронів противника.

Дрони-перехоплювачі працюють, за його словами, у зв'язці із нашими радіолокаційними системами, радіолокаційним полем. Це є відкритою інформацією. Один оператор веде повітряну ціль на радарі, а інший – відправляє дрон-перехоплювач для того, щоб збити "Шахед". Також вони можуть мати системи донаведення, працювати в ручному режимі.

Це цілком українська розробка. Такого немає ніде, немає навіть у нашого противника. У нього є деякі напрацювання, але Україна пішла у цій розробці набагато далі. Наші дрони сьогодні демонструють дуже високі показники щодо перехоплення "Шахедів",

– наголосив Сергій Стерненко.

Засновник БФ "Спільнота Стерненка" зазначив, що ще не всюди в Україні розбудована система перехоплення. У певних місцях вона працює трохи краще, в інших – трохи гірше.

Сергій Стерненко демонструє дрон-перехоплювач Sting / скриншот відео

Проте після нещодавнього призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ, на думку Стерненка, є великі сподівання, що у доволі короткий термін "Шахеди" стануть набагато меншою загрозою для українців, ніж раніше.

Що відомо про допомогу США та іншим країнам з боку України щодо збиття іранських "Шахедів"?