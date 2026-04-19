Military 24 Зброя і технології Українські бійці вперше у світі збили "Шахед" дроном-перехоплювачем із надводної платформи
19 квітня, 10:18
Оновлено - 10:29, 19 квітня

Вперше у світі: українські бійці збили "Шахед" дроном-перехоплювачем з надводної платформи

Тетяна Бабич
Основні тези
  • СБС ЗСУ вперше у світі реалізували унікальну операцію з перехоплення "Шахеда".
  • Використання морських платформ для запуску дронів-перехоплювачів підсилює боротьбу з повітряними загрозами та створює новий рівень оборони.

Українські військові продовжують інтегрувати технології безпілотних систем у бойові дії. Зокрема, вдалося вперше перехопити ворожий "Шахед" дроном, запущеним із надводної платформи.

Подробиці розповіли в Силах безпілотних систем ЗСУ.

Що відомо про успішне перехоплення "Шахеда"?

Операцію виконали оператори дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем.

Вони виконують бойові завдання в морській операційній зоні, й саме їм вдалося перехопити російський ударний "Шахед", запущеним із надводної платформи дроном-перехоплювачем.

Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей,
– наголосили в СБС ЗСУ.

Перше збиття "Шахеда" запущеним із надводної платформи дроном: дивіться відео

В СБС також зазначили, що використання морських платформ для запуску дронів-перехоплювачів суттєво підсилює боротьбу з повітряними загрозами та створює ще один рівень оборони українських міст.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Україна збільшує кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, адже їхня ефективність збільшилась на 55% у березні, порівняно з лютим.

Технології ШІ та приватна ППО: як діють сучасні методи ведення війни?

  • На Харківщині вперше зафіксували успішне збиття реактивного "Шахеда", який рухався зі швидкістю понад 400 кілометрів на годину – це стало новим етапом розвитку приватної ППО.

  • Приватна команда CARMINE SKY у коментарі для 24 Каналу повідомила, що працює лише чотири місяці, але вже демонструє високу результативність: їм вдається знищувати близько 85% ворожих дронів, зокрема "Шахедів", "Ланцетів" та навіть реактивних БпЛА.

  • Водночас штучний інтелект також уже активно застосовується на фронті – від самостійного наведення дронів до пошуку цілей і роботи наземних роботизованих систем.

  • Михайло Федоров підкреслює, що технологічна перевага стала ключовим фактором у війні, і Україна має діяти швидше за противника, а штучний інтелект відіграватиме в цьому одну з вирішальних ролей.