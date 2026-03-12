Укр Рус
12 березня, 20:59
2

Саудівський нафтовий гігант терміново веде переговори щодо купівлі дронів-перехоплювачів, – WSJ

Поліна Буянова
Основні тези
  • Saudi Aramco веде переговори з українськими компаніями SkyFall та Wild Hornets щодо купівлі дронів-перехоплювачів для захисту нафтових родовищ.
  • Уряд Саудівської Аравії також обговорює закупівлю дронів з Україною і співпрацю з Phantom Defense для протидії безпілотникам.

Нафтовий гігант Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями щодо купівлі дронів-перехоплювачів, які можуть допомогти захистити нафтові родовища від іранських атак.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Купівлю яких дронів наразі обговорюють?

За словами джерел видання, компанія намагається швидко придбати такі дрони, випередивши навіть уряд країни і регіональних конкурентів, зокрема Катар.

Наразі Aramco вже веде переговори з українськими компаніями SkyFall (виробник дрона-перехоплювача P1-SUN) та Wild Hornets (виробник дрона-перехоплювача Sting).

Водночас уряд Саудівської Аравії також веде переговори з Україною щодо закупівлі таких дронів. Крім того, саудівські чиновники обговорювали співпрацю з українською компанією Phantom Defense, яка виробляє системи радіоелектронної боротьби для виведення з ладу зв'язку безпілотників.

За словами саудівських чиновників, знайомих із ситуацією, у суботу, 7 березня, нафтове родовище Беррі атакував дрон, імовірно запущений з Ірану. Останніми днями енергетична інфраструктура та нафтові родовища країн Перської затоки також неодноразово ставали цілями іранських ударів.

Україна допомагає протидіяти "Шахедам": що відомо?

  • 11 березня на Близький Схід вирушили три українські групи фахівців з безпілотників. Для обговорення напрямків співпраці до Об'єднаних Арабських Еміратів також прибув секретар РНБО Рустем Умєров.
     

  • Радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу, що кількість експертів, яких відправили на Близький Схід, не вплине на захист повітряного простору України.
     

  • Варто зазначити, що, за даними західних ЗМІ, Київ пропонував надати США власні технології для збиття іранських ударних безпілотників ще минулого року. Однак тоді американці не оцінили таку пропозицію.