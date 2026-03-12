Саудівський нафтовий гігант терміново веде переговори щодо купівлі дронів-перехоплювачів, – WSJ
- Saudi Aramco веде переговори з українськими компаніями SkyFall та Wild Hornets щодо купівлі дронів-перехоплювачів для захисту нафтових родовищ.
- Уряд Саудівської Аравії також обговорює закупівлю дронів з Україною і співпрацю з Phantom Defense для протидії безпілотникам.
Нафтовий гігант Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями щодо купівлі дронів-перехоплювачів, які можуть допомогти захистити нафтові родовища від іранських атак.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
Купівлю яких дронів наразі обговорюють?
За словами джерел видання, компанія намагається швидко придбати такі дрони, випередивши навіть уряд країни і регіональних конкурентів, зокрема Катар.
Наразі Aramco вже веде переговори з українськими компаніями SkyFall (виробник дрона-перехоплювача P1-SUN) та Wild Hornets (виробник дрона-перехоплювача Sting).
Водночас уряд Саудівської Аравії також веде переговори з Україною щодо закупівлі таких дронів. Крім того, саудівські чиновники обговорювали співпрацю з українською компанією Phantom Defense, яка виробляє системи радіоелектронної боротьби для виведення з ладу зв'язку безпілотників.
За словами саудівських чиновників, знайомих із ситуацією, у суботу, 7 березня, нафтове родовище Беррі атакував дрон, імовірно запущений з Ірану. Останніми днями енергетична інфраструктура та нафтові родовища країн Перської затоки також неодноразово ставали цілями іранських ударів.
Україна допомагає протидіяти "Шахедам": що відомо?
11 березня на Близький Схід вирушили три українські групи фахівців з безпілотників. Для обговорення напрямків співпраці до Об'єднаних Арабських Еміратів також прибув секретар РНБО Рустем Умєров.
Радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу, що кількість експертів, яких відправили на Близький Схід, не вплине на захист повітряного простору України.
Варто зазначити, що, за даними західних ЗМІ, Київ пропонував надати США власні технології для збиття іранських ударних безпілотників ще минулого року. Однак тоді американці не оцінили таку пропозицію.