ППО майбутнього, – журналіст з Ірландії поділився, чим вразив завод "Диких шершнів"

Українські дронові технології значно удосконалились від початку повномасштабного вторгнення Росії. Наша держава тепер допомагає іншим захищати їхні військові об'єкти.

Мовиться про українські дрони-перехоплювачі, які використовують як засоби протиповітряної оборони на Близькому Сході. Журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон розповів 24 Каналу, що відвідав компанію "Дикі Шершні", де виготовляють ці безпілотники.

Чим особливий завод "Дикі Шершні"?

Американці звернулись до України з офіційним запитом, щоб українські дрони-перехоплювачі захищали їхні авіабази в районі Перської затоки.

Важливо! Президент України зазначив, що 228 українських фахівців відправились на Близький Схід, щоб допомагати обороняти повітряний простір там. Вони працюють над удосконаленням тамтешніх систем ППО та діляться цінним досвідом у протидії "Шахедам".

Кейлін Робертсон зазначив, що компанія "Дикі Шершні", яка виготовляє безпілотники вражає своїми досягненнями.

В Україні дрони-перехоплювачі та більшість оборонних технологій виросли з нуля. Все розпочалося зі звичайних українців, які хотіли допомогти. Вони працювали на складах та у підвалах по всій країні, створюючи щось нове. "Дикі Шершні одна із таких організацій,

– сказав він.

Журналіст з Ірландії наголосив, що у компанії "Дикі Шершні" йому показали прототипи безпілотників, які у них були на початку 2025 року. Ці технології вже почали використовувати на Сході нашої держави. Все задля того, щоб українські військові могли отримувати дані із поля бою та оцінювати ефективність цих дронів.

Це неймовірні технології із використанням штучного інтелекту. Раніше у цих системах було багато проводів та інших деталей, а зараз це одна цілісна система, яку можна розгортати на полі бою і через кілька секунд Дрон буде у небі. Потрібно лише встановити бойову частину для перехоплення "Шахедів",

– зауважив він.

Відсоток успішності таких дронів-перехоплювачів надзвичайно великий. Цими засобами вже було збито тисячі ворожих безпілотників.

Така українська розробка має невеликі розміри й коштує менше, ніж 2 тисячі доларів.

Натомість американці, щоб збивати подібні ворожі безпілотники використовують ракети для Patriot, вартість яких від 5 мільйонів доларів.

Я дивився на все це (дрони-перехоплювачі – 24 Канал) і думав – ось воно майбутнє ППО. Це все здавалось більш прогресивним, ніж будь-яка американська розробка. Україна стане одним з наймасштабніших експортерів засобів ППО у світі,

– зауважив Кейлін Робертсон.

Цікаво, що українці друкують деталі до дронів-перехоплювачів на 3D-принтері. Він відзначив, що все це відбувається всередині країни. Тепер майже не потрібно купляти якісь елементи у китайських компаній.

Журналіст зауважив, що тепер американці просять Україну поділитись своїми технологіями, бо вони не знають, як збивати "Шахеди", щоб захистити свої бази.

За словами Кейліна Робертсона, наша держава люб'язно погодилась відправити свої дрони-перехоплювачі, щоб допомогти США у районі Перської затоки. Це вказує на те, що Україна тепер є передовою державою в обороні планети.

Він також додав, що нашій державі як і раніше потрібна допомога партнерів у боротьбі з Росією, проте тепер це вже не про односторонні відносини, а про взаємовигоду та важливі інвестиції для тих, хто допомагатиме Україні.

Що відомо про дрони компанії "Дикі Шершні"?