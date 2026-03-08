Ведучий зазначив, що українські дрони-перехоплювачі використовувалися проти "Шахедів" і така технологія буде корисною для США. Про це повідомили в ефірі Fox News.

Чому Fox News назвали українські БпЛА американськими?

Американський телеканал в ефірі 5 березня запросив на дискусію щодо БпЛА Бретта Великовича. Під час розмови про дрони з ШІ на фоні демонстрували відео зі збиття "Шахедів" українськими дронами "Дикі Шершні".

В Fox News підтвердили походження дронів "Дикі Шершні": дивіться відео

Компанія виробник у Х подякувала за демонстрацію роботи українських БпЛА та зазначила, що все ж варто нагадати усім, що це саме українська розробка.

Зеленський сказав, що хоче допомогти. Може, він запропонує нам ці "Дикі шершні". Українці сконструювали ці красиві, дешеві, швидкі та маневрені дрони-камікадзе,

– зазначив ведучий Джессі Вотерс.

Він також згадав, що Україна отримала запит від США на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" на Близькому Сході.

Як в компанії відреагували на таку заяву?