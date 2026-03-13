Експорт дронів для захисту країн Перської затоки: чи справді "Дикі Шершні" ведуть ці переговори

У медіа повідомляли, що найбільший у світі нафтовий гігант Saudi Aramco нібито активно обговорює з "Дикими Шершнями" можливість придбання дронів-перехоплювачів для посилення захисту нафтових родовищ і об'єктів від потенційних атак іранських безпілотників.

Цю інформацію офіційно прокоментували в компанії.

Дивіться також Росія готувала ліквідацію командира Третього армійського корпусу Білецького: СБУ зірвала плани

Чи будуть "Дикі Шершні" експортувати дрони в країни Перської затоки?

Виробник найефективніших на сьогодні перехоплювачів іранських "Шахедів" під назвою STING заявив, що компанія не веде жодних переговорів про експорт продукції з жодною державою чи комерційною структурою з регіону Перської затоки.

Там додали, що до них нерідко звертаються представники країн Близького Сходу з питанням можливого експорту дронів.

Однак наразі наші зусилля зосереджені на співпраці зі Збройними силами України, Національною гвардією, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки,

– зазначили в "Диких Шершнях".

Таке повідомлення з'явилося безпосередньо після публікації The Wall Street Journal від 12 березня. Ці дані українські виробники спростували.

Водночас зазначається, що українська влада дійсно веде переговори з іншими державами щодо навчання операторів БпЛА та, власне, постачання дронів. У компанії висловили готовність за потреби долучитися до такої допомоги в межах дипломатичних ініціатив.

Що цьому передувало та яку роль Україна може відіграти у війні на Близькому Сході?