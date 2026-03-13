Експорт дронів для захисту країн Перської затоки: чи справді "Дикі Шершні" ведуть ці переговори
- Компанія "Дикі Шершні" висловилася щодо нібито переговорів про експорт дронів з державами Перської затоки.
- Наразі виробник зосереджений на співпраці з українськими збройними силами.
У медіа повідомляли, що найбільший у світі нафтовий гігант Saudi Aramco нібито активно обговорює з "Дикими Шершнями" можливість придбання дронів-перехоплювачів для посилення захисту нафтових родовищ і об'єктів від потенційних атак іранських безпілотників.
Цю інформацію офіційно прокоментували в компанії.
Чи будуть "Дикі Шершні" експортувати дрони в країни Перської затоки?
Виробник найефективніших на сьогодні перехоплювачів іранських "Шахедів" під назвою STING заявив, що компанія не веде жодних переговорів про експорт продукції з жодною державою чи комерційною структурою з регіону Перської затоки.
Там додали, що до них нерідко звертаються представники країн Близького Сходу з питанням можливого експорту дронів.
Однак наразі наші зусилля зосереджені на співпраці зі Збройними силами України, Національною гвардією, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки,
– зазначили в "Диких Шершнях".
Таке повідомлення з'явилося безпосередньо після публікації The Wall Street Journal від 12 березня. Ці дані українські виробники спростували.
Водночас зазначається, що українська влада дійсно веде переговори з іншими державами щодо навчання операторів БпЛА та, власне, постачання дронів. У компанії висловили готовність за потреби долучитися до такої допомоги в межах дипломатичних ініціатив.
Що цьому передувало та яку роль Україна може відіграти у війні на Близькому Сході?
Президент Зеленський раніше закликав партнерів використовувати українські дрони-перехоплювачі для протидії масовим атакам іранських "Шахедів". Київ пропонує обміняти технології чи готові дрони на ракети PAC-2 та PAC-3 для систем ППО.
Нещодавно з'являлася інформація про переговори США та однієї з країн Перської затоки щодо можливого придбання українських дронів-перехоплювачів.
Такий інтерес підтверджений ефективністю українських розробок безпосередньо на полі бою. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, у лютому понад 70 % "Шахедів", запущених на Київщину, було знищено саме дронами-перехоплювачами.
Водночас за чотири місяці зими українська ППО витратила близько 700 ракет Patriot. Для порівняння: головний американський виробник PAC-3 за весь 2025 рік виготовив лише 620 таких ракет.