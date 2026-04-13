Для протидії "Орешнику": в Україні планують створити космічні війська

Україна розглядає створення власних космічних військ для протидії сучасним ракетним загрозам, зокрема російським ракетам "Орешник". Ініціатива передбачає не лише технічні можливості, а й юридичне оформлення нового військового домену.

Про це в коментарі для "РБК-Україна" повідомив народний депутат Федір Веніславський, який очолює підкомітет з питань державної безпеки в оборонному комітеті Верховної Ради.

Що відомо про створення Україною космічних військ?

Україна планує створити власні космічні війська, щоб ефективніше протидіяти сучасним ракетним загрозам, зокрема російським ракетам типу "Орешник". Як пояснив Веніславський, такі цілі рухаються на висоті понад 100 кілометрів – за межами можливостей традиційної протиповітряної оборони.

За його словами, створення Космічних сил дозволить юридично закріпити діяльність ЗСУ в новому військовому просторі – космосі. Крім того, це відкриє можливості для перехоплення ракет ще до розділення бойових блоків, що значно підвищує ефективність оборони.

Наразі Україна залежить від партнерів у питанні супутникової розвідки та раннього попередження про ракетні запуски. Водночас власні супутники дадуть змогу забезпечити стабільний зв'язок і незалежний доступ до критично важливих даних.

Довідково. Ідея створення космічних військ обговорюється вже не перший рік, однак поки не реалізована. У Міноборони раніше створили Управління космічної політики, яке займається розробкою нормативної бази, впровадженням технологій і розвитком міжнародної співпраці у цій сфері.

