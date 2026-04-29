Японія готується відбивати атаки "Шахедів"? У Terra Drone розповіли, як допоможе бойовий досвід України

На початку квітня 2026 року CEO японського виробника дронів Terra Drone Тору Токусіге оголосив про інвестиції в українську дронову галузь – мовиться про виробника перехоплювачів Amazing Drones. Тору Токусіге відзначив важливість співпраці з Україною через її унікальний бойовий досвід та актуальність дронів-перехоплювачів для глобальної безпеки, зокрема в умовах загрози з боку Росії та Китаю.

Японія розуміє загрозу від Росії, тому "Шахеди", які легко можуть подолати відстань від російського узбережжя Тихого океану до японських міст – не порожній звук.

24 Канал відвідав пресконференцію Тору Токусіге та розповідає про реакцію Росії на угоду між українською та японською компаніями, майбутнє дронів з ШІ та загрозу Японії.

Чому так важливі дрони?

Міжнародне право подекуди вже майже не працює, на початку промови зазначив Токусіге. Раніше і Японія, і багато інших країн перебували під захистом Сполучених Штатів. Але якщо поглянути на нинішню політику США, виникає цілком слушне запитання: чи справді Японію захистять у випадку надзвичайної ситуації?

Світ зараз переживає дуже динамічні зміни. Оборонні бюджети зростають у Європі, США, Японії – це вже реальність. Окремо хочу наголосити: дрони стають game changer. Про це говорять ще з початку війни в Україні. Наша компанія працює з дронами вже понад 10 років, але раніше це були лише промислові дрони. Тепер же саме дрони стають центральною технологією – принаймні в Японії це ще не повністю усвідомлено, але ми вже входимо в епоху, коли саме дрони стануть головними,

– каже Тору Токусіге.

CEO Terra Drone наводить такий приклад: танк вартістю близько 1 мільярда єн може бути знищений кількома FPV-дронами по 100 тисяч єн. В Україні таке відбувається майже щодня, наголошує він. І в Європі це вже добре розуміють, а в Японії – ще ні. Але правда в тому, що дрони стають критично важливим напрямом.

Україна дуже швидко просувається вперед. Людей, зокрема молодих, їй не вистачає, тому зараз там активно розвивають безпілотні системи: дрони, наземні безпілотники, а також інші автономні платформи. Уже є повідомлення, що українські сили діяли лише за допомогою безпілотних систем і змогли взяти російських бранців, не ризикуючи життям людей. Це показує, як швидко все еволюціонує. А далі до цього додається ШІ. І тоді все стає ще серйознішим. Я сам майже щомісяця буваю в Україні. Для мого покоління це схоже на те, що колись відбулося з комп’ютерами: спершу були гігантські централізовані системи, потім усе стало більш розподіленим – комп’ютери з’явилися в кожного. Те саме зараз відбувається з озброєнням,

– пояснює керівник Terra Drone.

Замість дорогої, високовартісної зброї зараз усе більше використовують дешеві, масові рішення – дрони та інші безпілотні системи. Потім до них приєднався інтернет, а тепер настає наступний етап – інтеграція з ШІ. І якщо Японія цього не робитиме, вона опиниться в дуже невигідному становищі, вважає Тору Токусіге.



Перехоплювач Terra A1 / Фото Антона Ткаченка

За його словами, в Японії досі головну роль у сфері оборони відіграють традиційні гравці на кшталт Mitsubishi Heavy Industries чи Kawasaki. Але, наприклад, у Британії вже на першому плані безпілотники, автономні системи, ШІ та кібербезпека. І це буде лише прискорюватися.

Останні місяці також довели, що традиційних ракет уже недостатньо. Я неодноразово відвідував Міністерство оборони Японії – понад 50 разів – і бачив, що раніше не було навіть окремого підрозділу, який би займався безпілотниками в цілому. Лише нещодавно такий підрозділ нарешті створили. Це показує, що навіть у Японії почали усвідомлювати серйозність проблеми,

– додає Тору.

Саме тому в Terra Drone вважають, що майбутнє – за дронами, наземними безпілотними системами, безпілотними катерами та іншими agile-рішеннями, які можна швидко виробляти масово і дешево. Традиційний підхід оборонної промисловості – це 10 – 20 років розробки й довге доведення продукту до ідеалу. Але зараз усе навпаки: потрібно швидко тестувати, швидко змінювати, швидко виправляти помилки.

Я спілкуюся з великими оборонними компаніями за кордоном – Lockheed Martin, Rheinmetall, Thales та іншими. І навіть Rheinmetall, який є європейським лідером за капіталізацією у сфері оборони, визнає: безпілотники вони самі не потягнуть, тому їм доводиться співпрацювати зі стартапами. Це ще одне підтвердження, що оборона стає ще важливішою, а дрони – надважливими,

– каже Тору Токусіге.

Він наводить приклад американської компанії Anduril – компанії, що стала гігантом. У Європі теж є сильні гравці. Але в Японії досі немає нормальної компанії, яка б займалася оборонними дронами – саме це й стало для Тору Токусіге додатковою мотивацією почати цей бізнес. Його мета – стати беззаперечним №1 у сфері дронів. І не лише в Японії, а глобально.

Про Україну, війну та темп змін

Коли Тору Токусіге вперше поїхав в Україну минулого вересня, він ще не до кінця усвідомлював масштаб змін, каже керівник Terra Drine. Але вже за пів року прогрес був дуже помітним. Мовиться про абсолютно інший ритм розвитку – в Україні все змінюється не за 10 – 20 років, а за кілька місяців.

Саме тому ми й вирішили співпрацювати з українськими партнерами, зокрема з Amazing Drones. У цьому партнерстві є дві ключові речі: по-перше, наша довіра як компанії, яка давно працює на міжнародних ринках; по-друге, наш досвід у масовому виробництві апаратної частини. Для мене особисто це ще й питання відповідальності. Я не хочу, щоб у Японії залишалася прогалина в оборонних дронах. Якщо ніхто цього не робить, хтось має взятися за це,

– пояснює Тору Токусіге.

Найважливіша інвестиція Terra Droine сьогодні – це перехоплювальний дрон Terra A1. Є версія з ракетним двигуном, тепер додається з фіксованим крилом.

Чому це важливо? В обороні працює багаторівневий захист. Один-єдиний тип системи не може захистити від усього. Потрібні коротка, середня і дальня дальності, різні швидкості перехоплення, різні сценарії реагування, каже Тору.

Зверніть увагу! Ракетний варіант має час польоту близько 15 хвилин і дальність приблизно 30 кілометрів. Варіант із фіксованим крилом – це вже близько 40 хвилин польоту і до 75 кілометрів дальності. Це дає змогу перехоплювати ціль не надто близько до об’єкта, а далі від нього, що значно краще.

Україна змушена постійно адаптуватися: Росія вдосконалює свої системи, Україна відповідає новими рішеннями, потім Росія знову змінює підхід. Це безперервний цикл. Зараз, наприклад, частина "Шахедів" уже оснащена реактивними двигунами, і деякі з них летять зі швидкістю майже 400 км/год. Для таких цілей потрібні вже інші перехоплювачі,

– каже Тору Токусіге.

Саме тому стартапи тут незамінні. Великі корпорації не здатні змінюватися з такою швидкістю. А в умовах війни швидкість – це все, додає очільник Terra Drone.



Тору Токусіге / Фото Антона Ткаченка

Як реагує Росія та що відомо про бойове застосування?

Декілька тижнів тому Terra Drone розповіла про співпрацю з Україною, і навіть у Росії на це відреагували – настільки, що там викликали японського посла, каже Тору Токусіге. Але для японського виробника це означає лише одне: українці сприймають Terra Drone як партнера, який реально воює разом із ними. Від японського уряду реакції не було, додає Тору Токусіге, але від посольства України був запит на зустріч із Terra Drone, яка вже відбулася.

Окремо хочу наголосити: дальність польоту сучасних ударних дронів уже сягає 2000 км. Це величезна проблема для Японії. Якщо говорити грубо, це означає, що під загрозою можуть опинитися не лише віддалені острови, а й Токіо, Осака та інші великі міста. І не по одному об’єкту, а одночасно: десятки ракет і сотні дронів можуть летіти в різні міста в один і той самий час,

– каже спікер.

Саме тому перехоплювальні дрони – критично важливі, додає керівник Terra Drone. Без сильного японського виробника в цій сфері країна опиняється в небезпечному становищі.

Зверніть увагу! Тору Токусіге також пояснив, чим перехоплювальний дрон кращий за кулеметну систему. Кулеметна система має три проблеми: ефективна дальність у неї лише близько 3 км; "Шахеди" часто летять вночі, чорні на тлі темного неба, тому стріляти доводиться навмання й дуже багато разів; є ризик ураження цивільної інфраструктури. Через це кулемети поступово втрачають актуальність, а дрони стають основним засобом перехоплення.

У жодної іншої іноземної компанії немає такого рівня залучення в Україні, як у Terra Drone, додає Тору Токусіге.

Чи впливає війна на Близькому Сході на терміни завершення війни в Україні та яке майбутнє дронів?

Тору Токусіге вважає, що, якщо Близький Схід залишається нестабільним, Росія отримує додатковий простір для маневру. На його думку, війна в Україні скоро не завершиться. Щодо присутності в регіоні українських виробників – багато українських компаній намагалися вийти на ринок ОАЕ, але більшість спроб не були успішними, каже Тору Токусіге.

Причин багато: інший клімат, інші технічні вимоги, необхідність інтеграції з C2-системами (Command and Control). Українські рішення добре працюють в Україні, але в ОАЕ це не завжди спрацьовує.

Окремо Тору Токусіге окреслив подальші плани Terra Drone у сфері оборонних технологій. За його словами, для Японії напрям безпілотних катерів є важливим, однак компанія поки що лише готується до виходу на цей ринок. Наразі в цій ніші вже працювали дві компанії, утім як повноцінний бізнес Terra Drone ще фактично не стартувала.

Говорячи про інтеграцію штучного інтелекту та автономних систем, Токусіге наголосив, що саме ШІ стане одним із ключових елементів розвитку оборонних продуктів. Якщо нині "Шахеди" збивають переважно вручну, то вже найближчим часом система, на його думку, зможе самостійно визначати пріоритетні цілі, маршрут і сценарій дій.

Наступний технологічний стрибок, прогнозує він, може статися протягом одного-двох років і за масштабом нагадуватиме прихід інтернету. Водночас CEO Terra Drone не назвав конкретних фінансових орієнтирів, але припустив, що за умови реалізації всіх поточних планів оборонний напрям компанії може вийти на тризначний мільярд єн виручки.

Після оголошення про співпрацю з Amazing Drones, додав він, інтерес до проєкту з’явився в багатьох країнах. Зокрема, на виставці в Малайзії близько третини відвідувачів уже були обізнані з ситуацією в Україні, а реакція на презентацію була позитивною. Токусіге також заявив, що Японія залишається для компанії пріоритетним ринком, і Terra Drone вже бере участь у кількох тендерах.

Серед головних конкурентів Тору Токусіге назвав американську Anduril та європейських гравців із Франції й Німеччини, зазначивши, що в Японії досі немає сильної оборонної дрон-компанії. Для успіху, за його словами, потрібні три речі: бойове підтвердження, низька ціна та автономність. Саме на цьому, за його словами, компанія і будує свою стратегію.