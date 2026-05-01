Мільйони євро, 1000 виробників і дрони за 30 тисяч: як Україна і НАТО нарешті заговорили однією мовою
- НАТО спільно з Україною організувало програму Unite Brave NATO з бюджетом 50 мільйонів євро для спільних інноваційних проектів у оборонній сфері.
- Програма передбачає співпрацю між компаніями з країн-членів НАТО та України, з фокусом на рішення рівня TRL7 і вище, а також тестування розробок.
Київський офіс НАТО, штаб-квартира Альянсу в Брюсселі та Українська рада оборонної промисловості зібралися в одній кімнаті, щоб обговорити те, що зазвичай залишається за зачиненими дверима: як насправді працює співпраця між НАТО та українською оборонною промисловістю, що таке UNITE – Brave NATO, де гроші, де бюрократія і де справжній прогрес. Захід у межах третього потоку акселераційної програми був організований у Києві акселератором для оборонних стартапів Defence Builder.
Розмова була не лише про наміри, а й про механізми реалізації та роль України в обороні Європи.
"Мета цього воркшопу – зрозуміти, які конкретні метрики потрібно закладати на ранньому етапі побудови оборонної компанії, щоб згодом отримати сертифікацію НАТО AQAP. Цей воркшоп є частиною акселераційної програми Defence Builder. Ми включили цей модуль, тому що вважаємо: приватний сектор несе відповідальність за підготовку наступного покоління компаній у сфері оборонних технологій – зокрема щодо того, які метрики та підходи мають бути закладені з самого початку", – прокоментувала 24 Каналу Ліне Ріндвіг, генеральна директорка акселератора Defence Builder.
Ми були запрошені на захід і зібрали різні погляди на одну проблему: як зробити так, щоб технології, люди та стандарти по обидва боки умовного кордону між НАТО та Україною нарешті заговорили однією мовою.
Від 1 до 50 мільярдів за 4 роки: що українська оборонка знає про стандарти НАТО краще за самих натівців?
Мирослав Попович – українець, який виріс у США, відслужив в американській армії в Афганістані 2013 року, а 2022-го повернувся в Україну і пішов до війська. Провів майже 300 бойових місій як пілот і оператор дронів. Сьогодні він – Senior International Relations Manager Української ради зброярів (UCDI), що об'єднує понад 350 приватних оборонних виробників.
Мирослав Попович / Фото Defence Builder
Цифри, що озвучив Попович, вражають. До повномасштабного вторгнення приватні оборонні компанії України можна було перерахувати на пальцях однієї руки, а обсяг галузі становив близько мільярда доларів. Зараз – це понад тисяча виробників, від великих до малих, понад 30 сертифікованих приватних шкіл операторів БпЛА і прогнозований обсяг виробництва на цей рік – 50 мільярдів. Пів мільйона людей безпосередньо залучені в галузі.
Досягти чогось подібного за 4 роки, тим більше під час активної війни, це, я вважаю, неймовірно. До того ж 70% усіх цілей, знищених і вражених на полі бою, -знищено за допомогою FPV-дронів вартістю близько тисячі доларів,
– каже Мирослав Попович.
Зверніть увагу! За даними Української ради зброярів, понад половину зброї, що використовується Силами оборони, зроблено в Україні.
Він навів свіжий приклад того, як має виглядати співпраця між Україною та Європою. Це спільне підприємство між Tencore, що виробляє НРК, і французькою Shark Industries.
- Shark робить дрон-"арт-об'єкт" за 250 000 доларів, розрахований на 8 – 12 років служби, каже Попович.
- Tencore – дрон за 30 000 доларів із принципово іншою логікою.
Мовиться не про довговічність, а про здешевлення. Обидві компанії відклали в бік різні підходи і йдуть до нового спільного продукту.
Ліне Ріндвіг, CEO Defence Builder (праворуч) / Фото Defence Builder
Ось так ми можемо ділитися технологіями, ділитися досвідом. У нас чудові інженери з бойовим досвідом. У вас чудові інженери – можливо, з меншим досвідом, але зі свіжими ідеями. Якщо ми об'єднаємось, нас не зупинити,
– каже Мирослав Попович.
Мирослав говорить про перехід до стандартів НАТО, маючи досвід, адже він сам пройшов військо двічі – американське та українське. І його позиція підтверджує, що стандарти НАТО, навіть у нинішньому недосконалому вигляді, ефективніші за радянську модель ведення бойових дій. Попович пояснює це на конкретних речах.
- Польова медицина. Те, що Мирослав бачив в Афганістані з американською армією – IFAK, протоколи тактичної медицини, джгути – він знайшов в Україні в перші дні вторгнення майже в тому ж вигляді. Уніфікований підхід дозволив швидко навчати людей прямо в полі, без стаціонарних центрів підготовки.
- Маркування вантажів. Звучить нудно, але Попович спеціально на цьому зупиняється. Коли з Європи в Україну надходить техніка за стандартами НАТО, правильне маркування – це різниця між тим, чи доїде вантаж вчасно.
Так, усі ці стандарти, усі ці маркування, усі ці сумісні калібри, навіть бойова медицина – це "несексуально". Але саме це виграє вам війну. Повірте. Це все про комунікацію. 32 країни можуть бути крутими – кожна окремо. Але якщо вони не можуть комунікувати між собою і воюють з таким ворогом, як Росія чи Китай, – це велика проблема,
– додає Мирослав Попович.
Але найважливішим він вважає не медицину і не маркування, а горизонтальне командування. Він пояснює на власному досвіді.
- Радянська – і досі російська – модель: бачиш ціль, доповідаєш нагору, інформація іде через кілька ланок, рішення спускається назад вниз. Ціль тим часом пішла.
- Українська модель, що вибудувалась під час війни, така: ти бачиш артилерійську гармату – не доповідаєш нагору, а горизонтально через Delta знаходиш найближчу доступну дронову або артилерійську команду і передаєш живий стрім з координатами.
Мені навіть не треба знати цих людей особисто. Я просто бачу в системі: ось артилерійська гармата – хто доступний у зоні? Хтось відгукується. Я кажу: маю термінову ціль, ви готові? Даю живий стрім і координати. Вони виконують. Без вертикалі. Бо якщо я відправляю ціль нагору по ланцюгу – поки наказ спуститься, цілі вже не буде. Цілі зазвичай не люблять, коли їх знищують,
– пояснює Попович.
Окремо він зупинився на системах, що забезпечують цю логіку в матеріальному вимірі. NATO codification system – 13-значний код на кожен гвинтик, чіп, боєприпас, дрон, камеру. Звучить бюрократично, але працює як спільна мова.
- DODGE – система цифрових закупівель, де батальйони і навіть взводи можуть замовляти необхідне напряму у виробника, без ланцюга посередників, з технічним супроводом.
- І принцип AM1: державні контракти – лише тим, чия ефективність підтверджена бойовими звітами, а не красивими презентаціями зі стрільбища.
Мирослав розповів і про зворотний бік цього принципу. Одна компанія виробляла дрони-бомбардувальники, якими три команди, включно з його власною, ефективно працювали в Херсонській області під час визволення. Результати пішли нагору, компанія отримала великий державний контракт. За рік ефективність впала – компанія не встигла за розвитком протидії з боку ворога, і практично припинила існування.
Так, ви приватна компанія і хочете заробляти. Але сьогодні, в умовах війни, ваша ефективність – це і є ваш бізнес. Це не Apple проти Samsung. Це трохи серйозніше,
– порівнює Попович
Стандарти НАТО потребують вдосконалення, але ядро правильне, каже Попович. Україна, за його словами, – лабораторія сучасної війни, де під тиском народжуються нові рішення, і він розраховує, що це партнерство двостороннє. Адже Україна вчиться у НАТО, НАТО – в України, і в майбутньому – вже як член альянсу – Україна допомагатиме покращувати ті самі стандарти, які зараз рятують їй життя.
Як НАТО фінансує спільні розробки з Україною і хто може подати заявку?
Оборонні радники НАТО з Києва та представники штаб-квартири НАТО на заході презентували програму Unite Brave NATO – спільний інноваційний конкурс між компаніями з країн-членів НАТО та Україною з бюджетом 50 мільйонів євро на 2026 рік.
Вільям Тонкінс, радник із питань спільного забезпечення Представництва НАТО в Україні, пояснив, що комплексний пакет допомоги (Comprehensive Assistance Package, CAP) – це загальна рамкова структура, в межах якої НАТО надає практичну підтримку Україні. Вона охоплює два основні напрями:
- термінову нелетальну військову допомогу на основі запитів України,
- та довгострокові проєкти з розбудови потенціалу, спрямовані на підтримку реформ у секторі оборони й безпеки та повоєнне відновлення.
Тейлор, Тонкінс, Шрімптон (зліва направо) / Фото Defence Builder
Програма Unite Brave NATO є одним із довгострокових проєктів CAP, запущених восени 2025 року.
12 оборонних радників представництва НАТО в Україні працюють на основі Дорожньої карти інтероперабельності – документа, що охоплює 74 сфери співпраці між НАТО та Україною.
Стів Тейлор, радник із сухопутного домену Представництва НАТО в Україні, провів 30 років у британській армії. Разом зі своїм естонським колегою він зосереджується на сухопутних силах. І, за його словами, дивиться не лише на те, що відбувається у бою сьогодні, а й на середньо- та довгострокову перспективу переходу до більшої інтероперабельності.
Три пріоритетні напрями для сухопутного домену – це командування та управління, що включає зв'язок; протиповітряна оборона, включно з протидією БпЛА; та ISTAR: розвідка, спостереження, цілевказівка та рекогносцировка. Це те, що стосується ланцюжка ураження – від сенсора до стрільця. Саме це відбувається зараз на лінії зіткнення,
– каже Стів Тейлор.
Він також зазначив, що альянс не лише допомагає в цьому процесі. "Ми в НАТО зараз засвоюємо чимало уроків від України", – додав він.
Едвард Шрімптон, керівник з інновацій, який працює над Unite – Brave NATO у відділі оборонної промисловості, інновацій та озброєнь штаб-квартири НАТО, розпочав із документа, що передував програмі: дорожньої карти інноваційного співробітництва НАТО – Україна.
Вона була схвалена у 2024 році разом із президентом Володимиром Зеленським на Саміті НАТО у Вашингтоні. Дорожня карта передбачала проведення двох інноваційних заходів на рік, зокрема серію Форумів оборонних інноваторів НАТО – Україна: перший відбувся у Кракові в 2024 році, наступний – у Вільнюсі 1 – 2 червня 2026 року, реєстрація на який вже відкрита.
Але головний практичний урок із реалізації дорожньої карти виявився простим.
Якщо немає фінансування для запуску програм і підтримки діяльності – дуже важко рушити з місця. Тому ми вирішили запустити Unite Brave NATO,
– каже Шрімптон.
Важливо! Механіка програми така: компанія з країни-члена НАТО та компанія з України подають спільну заявку, розробляють спільне рішення та несуть спільну відповідальність за результат. Принцип рівності закладено в саму архітектуру програми – фінансування, пропозиції, кожен елемент.
Ідея в тому, що все рівне від самого початку – 50/50, НАТО та Україна. Ми зосереджені на рішеннях рівня TRL7 і вище – на компаніях, яким потрібен останній крок для масштабування та готовності до розгортання, – пояснює Шрімптон
Тестування також є частиною програми, адже перевірка рішення – обов'язковий результат проєкту.
Перший конкурс вже оголошено – протидія БпЛА та протиповітряна оборона, із шістьма конкретними формулюваннями проблем: висотні планери, системи активного захисту транспортних засобів, системи контрудару та інші. Вебпортал із повною інформацією вже працює. Щоб отримати доступ до повних матеріалів, компанія має пройти верифікацію: компанії з країн НАТО – через свою національну делегацію в альянсі, українські компанії – через українську сторону. На порталі також є сервіс пошуку партнерів – для тих, хто має технологію, але потребує контрагента для подання спільної заявки.
Конкурс керується агентством НАТО з комунікацій та інформації (NCIA) разом із Brave1. Приймання заявок ще не відкрито – кілька фінальних угод досі перебувають на стадії узгодження. Результати – оголошення фіналістів та укладення контрактів – очікуються до кінця 2026 року. Майбутні конкурси, за словами Шрімптона, будуть узгоджуватися з кластером оборонних технологій Brave1 на основі поточних потреб у спроможностях і можуть охоплювати інші тематичні напрями.
Логічне питання: чи є у НАТО ініціативи, що допомагають українським та європейським компаніям швидше проходити сертифікацію Альянсу?
Останні чотири роки однозначно показали НАТО, що прогалини існують скрізь. Думаю, альянс і так це знав. Але коли маєш справу з 32 країнами, кожна з яких має власну оборонну промисловість, що виробляє спроможності, які мають працювати разом, – стандарти та процеси забезпечення якості стають критично важливими,
– пояснив Вільям Тонкінс.
Окрема дискусія розгорнулася навколо поняття "нелетальний" – ключової умови фонду CAP. Як НАТО визначає цей термін, особливо з огляду на те, що ЄС нещодавно розширив власне визначення, фактично виключивши лише боєприпаси та вибухівку?
Це дуже цікаве питання, тому що дискусія ніколи насправді не припиняється. І добре, що мені особисто не доводиться його визначати. Щоразу, коли ми отримуємо пропозицію, вона має бути авторизована через Міністерство оборони – тобто запит надходить від України. А потім ми обговорюємо, чи відповідає вона вимозі нелетальності. Візьмемо боєприпаси: чи є тестування боєприпасів на безпечність нелетальним? Мабуть, так. Але це не моя зона,
– каже Тонкінс.
Також постало питання про системи протидії малобюджетним дронам – зокрема, чи має НАТО механізми, корисні для українських та європейських виробників сенсорів і турелей. Тонкінс зазначив, що двосторонні переговори між Міністерством оборони України та окремими країнами-членами тривають, але це не є координацією з боку НАТО у прямому сенсі, і деталі йому невідомі. Шрімптон додав практичне зауваження – формулювання проблем першого конкурсу вже доступні на порталі, і деякі з них можуть збігатися з тим, над чим компанії вже працюють.
Сказане на заході Defence Builder можна звести до одного: співпраця між НАТО та українською оборонною промисловістю виходить за межі декларацій і набуває конкретної інституційної форми – з грошима, порталами, конкурсами та дедлайнами. UNITE – Brave NATO з бюджетом у 50 мільйонів євро, сервісом пошуку партнерів – це інструменти, що вже працюють або ось-ось запрацюють. Питання більше не в тому, чи існує можливість, а в тому, чи є воля і спроможність нею скористатися.
Часті питання
Як змінилася українська оборонна промисловість за останні 4 роки?
До повномасштабного вторгнення приватні оборонні компанії України можна було перерахувати на пальцях однієї руки, а обсяг галузі становив близько мільярда доларів. Зараз в Україні понад тисяча виробників, від великих до малих, і прогнозований обсяг виробництва на цей рік — 50 мільярдів. Пів мільйона людей безпосередньо зайняті в галузі.
Як НАТО та Україна співпрацюють у рамках програми Unite Brave NATO?
Програма Unite Brave NATO — це спільний інноваційний конкурс між компаніями з країн-членів НАТО та Україною з бюджетом 50 мільйонів євро на 2026 рік. Компанії з обох сторін подають спільну заявку, розробляють спільне рішення та несуть спільну відповідальність за результат. Програма зосереджена на рішеннях рівня TRL7 і вище, забезпечуючи тестування як обов'язковий результат проєкту.
Які основні переваги співпраці між українською оборонною промисловістю та НАТО?
Співпраця між українською оборонною промисловістю та НАТО полягає у впровадженні стандартів НАТО, що забезпечує ефективнішу координацію та комунікацію під час бойових дій. Це включає уніфіковані підходи до тактичної медицини, маркування вантажів та використання системи горизонтального командування. Крім того, обидві сторони обмінюються досвідом і технологіями, що дозволяє створювати інноваційні рішення та підвищувати ефективність оборонних зусиль на полі бою.
Яка роль акселератора Defence Builder у розвитку української оборонної промисловості?
Акселератор Defence Builder організовує воркшопи та акселераційні програми для оборонних стартапів, допомагаючи їм зрозуміти, які метрики та підходи необхідно закладати з самого початку для отримання сертифікації НАТО AQAP. Це сприяє підготовці наступного покоління компаній у сфері оборонних технологій — зокрема у співпраці з НАТО та інтеграції стандартів Альянсу.
Які виклики стоять перед українською оборонною промисловістю в адаптації до стандартів НАТО?
Одним із ключових викликів для української оборонної промисловості є перехід від радянської моделі ведення бойових дій до стандартів НАТО. Це включає не лише технічні аспекти, такі як маркування вантажів і польова медицина, але й концептуальні зміни, зокрема впровадження горизонтального командування. Українські компанії також стикаються з необхідністю швидкої адаптації до нових умов, щоб залишатися ефективними в умовах війни — прикладом є одна з компаній, яка не встигла за розвитком протидії з боку ворога. Попри ці виклики, Україна виступає як лабораторія сучасної війни, де під тиском народжуються нові рішення, що можуть допомогти покращити стандарти НАТО в майбутньому.