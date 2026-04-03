Унікальний випадок: військові вперше відправили наземний роботизований комплекс гасити пожежу
- Бійці "Азову" вперше у Силах оборони України використали наземний роботизований комплекс "Змій" для гасіння пожежі після атаки на будинок біля Краматорська.
- Комплекс допоміг загасити вогонь та уникнути вибуху газових балонів, тоді як особовий склад залишався на безпечній відстані.
Україна активно застосовує наземні роботизовані комплекси під час бойових дій. Але вперше НРК застосували під час гасіння пожежі.
Про це повідомили в 12-й бригаді "Азову".
Читайте також Там, де людям небезпечно: бійці показали евакуацію пораненого наземним роботизованим комплексом
Як НРК гасив пожежу?
Саме бійці "Азову" першими у Силах оборони України використали НРК для гасіння пожежі.
У ролі "пожежника" був безпілотний наземний роботизований комплекс українського виробництва "Змій".
Він допоміг приборкати полум'я у приватному секторі в околицях Краматорська. Там російські війська атакували будинок.
Виявилося, що на місці пожежі зберігаються газові балони. Тож, аби не наражатися на небезпеку, туди відправили "Змія", який й допоміг загасити вогонь та уникнути перекидання на сусідні оселі. Тим часом особовий склад перебував на безпечній відстані.
Була то загроза повторного обстрілу, то FPV – ми тоді переходили в укриття. Коли було безпечно, то продовжували роботу. Раніше у випадку таких займань полум'я використовували бронеавтомобіль "Новатор",
– розповів командир пожежного взводу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
НРК на фронті: останні новини
Українські військові використовують наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених з небезпечних територій. Вони також можуть підвозити боєприпаси, підходити близько до ворога та визначати маршрути для штурмів. Військовий експерт Павло Нарожний зазначив 24 Каналу зазначив, що НРК можуть замінити до 30% піхоти.
Тим часом українська компанія DevDroid нещодавно презентувала НРК Droid NW 40 з автоматичним гранатометом на виставці BEDEX. Він підтримує шість типів зв'язку та забезпечує ураження цілей до 2 кілометрів.. Ним можна керувати дистанційно через зашифрований інтернет-канал.
Інший наземний роботизований комплекс Droid TW 7.62 знищив двох дронів-"ждунів" і російських військових. Роботом керував оператор підрозділу Disney Squad, розповіли у компанії DevDroid 24 Каналу.