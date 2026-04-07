Чи буде Росія навесні бити по оборонних підприємствах: виробник дронів пояснив сезонність атак

Дії росіян часто прив’язані до погоди та виробничих циклів. Взимку вони обстрілюють енергетику, а навесні та влітку переходять до обстрілів виробничих потужностей.

У російських ударах по Україні може простежуватися сезонна логіка – від енергетичної інфраструктури в холодний період до оборонних підприємств навесні. Про це розповів представник виробника дронів TechEx в інтервʼю 24 Каналу.

З чим повʼязана сезонність атак?

Представник виробника дронів TechEx зазначив 24 Каналу, що в періоди низьких температур основний фокус російських атак зазвичай зміщується в бік енергетичної інфраструктури. Водночас оборонні підприємства можуть ставати більш привабливими цілями в іншу пору року.

Виробництво дронів / Фото TechEx

Співрозмовник пояснив, що робота таких виробництв має циклічний характер: контракти укладаються і виконуються протягом року, а новий виробничий цикл часто стартує на початку року. Це, на його думку, створює для ворога зрозумілу логіку вибору цілей.

Ми не відстежуємо точно, яка частка ударів припадає на енергетику, але зазвичай картина виглядає так: у періоди низьких температур основний фокус – на енергетичній інфраструктурі. Водночас робота підприємств є циклічною: контракти укладаються і виконуються протягом року – починаються на початку року і завершуються наприкінці,

– сказав співрозмовник.

За його словами, перед новим роком склади оборонних підприємств часто частково спорожнілі, адже продукція вже передана замовникам. Натомість із весни запускається новий цикл: укладаються контракти, склади наповнюються, а виробництво нарощується. Саме тому, як вважає представник TechEx, навесні такі об’єкти можуть ставати більш привабливими цілями для російських ударів.

Знищити порожній склад – це одне, а знищити склад, заповнений готовою продукцією, – зовсім інше,

– додав він.

Що обстрілює Росія?